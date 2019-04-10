Розганятися до 80 км/год можна лише на семи вулицях Києва (список)



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Такий швидкісний режим триватиме до 1 листопада

На 7 вулицях Києва завершено установку дорожніх знаків «Обмеження максимальної швидкості 80 км/год». Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник, інформує прес-служба КМДА.

«Рухатися у Києві зі швидкістю, що перевищує загальновстановлений ліміт 50 км/год, можна лише за наявності відповідних дорожніх знаків. І наразі такі знаки співробітники КП «Центр організації дорожнього руху» встановили на 7 вулицях столиці. Тепер тут можна розганятися до 80 км/год. Такий швидкісний режим триватиме до 1 листопада. А взимку знову буде введено обмеження швидкості до 50 км/год», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що дорожні знаки «Обмеження максимальної швидкості 80 км/год» встановлені на наступних маршрутах:

просп. Генерала Ватутіна (від Північного мосту до вул. О. Бальзака);

вул. Набережно-Рибальська (від Гаванського мосту до вул. Електриків);

Наддніпрянське шосе;

Набережне шосе (від Поштової площі до Наддніпрянського шосе);

Столичне шосе (до вул. Академіка Заболотного);

вул. Саперно-Слобідська (від вул. Миколи Грінченка до Південного мосту);

просп. Миколи Бажана (від Південного мостового переходу до Харківської площі).

«Варто зазначити, що швидкість на цих вулицях фіксується за допомогою радарів, тож перевищувати дозволений ліміт не рекомендую», – сказав Поворозник.

Нагадаємо, що в жовтні 2018 року Київська міська рада прийняла рішення щодо збільшення швидкості до 80 км/год на окремих вулицях та дорогах міста Києва в період з квітня до жовтня. Проект рішення був розроблений Департаментом транспортної інфраструктури КМДА спільно з Патрульною поліцією міста Києва. Наразі рішення реалізовано на 7 вулицях, ще на 10 вулицях тривають роботи із підготовки до запровадження такого швидкісного режиму.