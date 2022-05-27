У Києві банда викрала 40 транспортних засобів на $6,5 млн

Чоловікам загрожує до 12 років тюрми

Поліція Києва затримала організовану групу осіб, які викрали 39 транспортних засобів. Про це повідомляє пресслужба відомства.

«До поліції Києва із заявою звернувся директор одного із підприємств щодо викрадення мото- та автотранспорту з території автостоянки», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що організатор спланував дії п’ятьох учасників. У подальшому, озброївшись автоматичною зброєю та розподіливши ролі, зловмисники приїхали на територію спецмайданчика для тимчасового зберігання транспортних засобів та погрожуючи охоронцям, незаконно заволоділи автомобілями та мотоциклами.

Загалом фігуранти викрали 39 транспортних засобів, сума збитків становить понад 6 млн 500 тис. гривень.

«Після того, як подільники вивезли з території автівки та мотоцикли, вони відігнали їх у гаражні бокси в інший район столиці. Слідчі вилучили 10 транспортних засобів, місцезнаходження інших на даний час встановлюється. Окрім того, правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання зловмисників та вилучили мобільні телефони та зброю», – зазначають в поліції.

Шістьох спільників затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це – місцеві мешканці, 1968, 1972, 1971, 1976, 1996, років народження, та громадянин іншої держави, 1987 року народження. Троє з них вже потрапляли у поле зору поліцейських, а один перебуває у статусі обвинуваченого.

Розпочато кримінальну справу за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом, оперативники викрили шістьох спільників. Фігурантам оголошено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше повідомлялося, що у селі Горенка, що під Києвом, батько та син зі стріляниною викрали авто.