Вибух під час робочого дзвінка: киянка випадково зняла на відео момент ворожого удару

Унаслідок ударної хвилі в кімнаті з силою рвонуло штори, а дівчина з переляку інстинктивно пригнулася

У соціальних мережах поширюється відео, на якому зафіксовано момент вибуху під час чергової повітряної атаки на Київ. Кадри зняли безпосередньо у квартирі однієї з багатоповерхівок, що опинилася поруч із місцем прильоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на відео з мережі.

Як видно на опублікованих кадрах, киянка саме проводила робочу онлайн-зустріч. У цей момент пролунав потужний вибух. Унаслідок ударної хвилі в кімнаті з силою рвонуло штори, а дівчина з переляку інстинктивно пригнулася під стіл.

😱🤯 У Києві російська ракета влучила в будинок, де дівчина проводила робочий дзвінок: момент удару потрапив на відео https://t.co/SV5gAJNqTB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 13, 2026 Пдписуйтеся на канал «Главкома» у мережі Х

Після цього дівчина продовжила дзвінок з іншої кімнати. «Ну що, до мене є якісь іще питання?», – спитала вона співрозмовницю, нервово сміючись.

Правоохоронці та рятувальники вкотре наголошують на важливості дотримання правил безпеки під час повітряної тривоги. Не залишайтеся біля вікон та панорамних шибок, заздалегідь прямуйте до укриттів або дотримуйтеся правила «двох стін».

Нагадаємо, унаслідок ворожого удару по Дарницькому району Києва, що стався напередодні, загинули дві людини, ще дев'ятеро отримали поранення. Безпілотник влучив у багатоповерховий житловий будинок – за даними місцевих пабліків у соцмережах, йдеться про ЖК Seven на Осокорках.