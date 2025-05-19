Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву
Засновник столичної девелоперської компанії Kan Development не радить їсти форель через підвищений рівень ртуті. Коментатори у соцмережі відповідають: така риба їм і так не по кишені
Засновник столичної девелоперської компанії Kan Development, ексзаступник голови КМДА Ігор Ніконов радить українцям вживати маленьку рибу замість елітних сортів. Нещодавно він перевірив на ртуть дорогу рибу у відомому магазині Egersund Seafood, а тепер показав результати дослідження зразків маленької риби на ртуть. Ніконов підкреслює, у форелі вищий рівень ртуті, аніж у мойві, барабульці та корюшці. Водночас користувачі соцмереж прокоментували дослідження: через великі ціни елітні сорти риби їм не по кишені.
Ігор Ніконов сьогодні, 19 травня, оприлюднив результати дослідження зразків восьми популярних видів маленької риби. Серед них – барабулька атлантична, барабулька чорноморська, стерлядь, форель річкова, мойва, корюшка, устриці Фін де Клер та ставрида. Аналізи показали, що у всіх протестованих зразках, за винятком форелі річкової, рівень ртуті в межах допустимих норм, встановлених для споживання людиною.
«Як і обіцяв, зробили аналіз зразків маленької риби на ртуть. Як видно з досліджень, майже вся маленька рибка по цьому показнику відповідає нормативам», – зазначає Ігор Ніконов.
На минулому тижні Ніконов здавав на аналіз рибу, що була куплена в магазині-ресторані Egersund Seafood. Там було перевищено рівень ртуті. Досліджувані зразки риби, серед яких кликач дикий, голець, форель та лаврак дикий не відповідали вимогам наказу МОЗ №368 від 13.05.2013 року «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах».
У коментарях Ігор Ніконов порадив українцям не вживати велику рибу, особливо дику.
Водночас українці скептично прокоментували дослідження Ніконова: форель – занадто дорога риба для споживання, тому не варто хвилюватися за їхнє здоров'я.
Також компанія Egersund Seafood відреагувала на скандал, що розгорівся після заяви засновника девелоперської компанії Kan Development Ігоря Ніконова про виявлення перевищеного рівня ртуті в деяких видах риби, придбаної в їхньому магазині-ресторані. У своїй заяві, наданій у відповідь на запит, компанія Egersund Seafood наголосила на ретельному контролі якості всієї продукції, що представлена в їхніх торгових точках.
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