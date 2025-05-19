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Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву
У столиці проаналізували зразки восьми популярних видів маленької риби
колаж: glavcom.ua

Засновник столичної девелоперської компанії Kan Development не радить їсти форель через підвищений рівень ртуті. Коментатори у соцмережі відповідають: така риба їм і так не по кишені 

Засновник столичної девелоперської компанії Kan Development, ексзаступник голови КМДА Ігор Ніконов радить українцям вживати маленьку рибу замість елітних сортів. Нещодавно він перевірив на ртуть дорогу рибу у відомому магазині Egersund Seafood, а тепер показав результати дослідження зразків маленької риби на ртуть. Ніконов підкреслює, у форелі вищий рівень ртуті, аніж у мойві, барабульці та корюшці. Водночас користувачі соцмереж прокоментували дослідження: через великі ціни елітні сорти риби їм не по кишені. 

Ігор Ніконов сьогодні, 19 травня, оприлюднив результати дослідження зразків восьми популярних видів маленької риби. Серед них – барабулька атлантична, барабулька чорноморська, стерлядь, форель річкова, мойва, корюшка, устриці Фін де Клер та ставрида. Аналізи показали, що у всіх протестованих зразках, за винятком форелі річкової, рівень ртуті в межах допустимих норм, встановлених для споживання людиною.

«Як і обіцяв, зробили аналіз зразків маленької риби на ртуть. Як видно з досліджень, майже вся маленька рибка по цьому показнику відповідає нормативам», – зазначає Ігор Ніконов.

Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву фото 1
скріншот

На минулому тижні Ніконов здавав на аналіз рибу, що була куплена в магазині-ресторані Egersund Seafood. Там було перевищено рівень ртуті. Досліджувані зразки риби, серед яких кликач дикий, голець, форель та лаврак дикий не відповідали вимогам наказу МОЗ №368 від 13.05.2013 року «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах». 

Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву фото 2

У коментарях Ігор Ніконов порадив українцям не вживати велику рибу, особливо дику. 

Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву фото 3

Водночас українці скептично прокоментували дослідження Ніконова: форель – занадто дорога риба для споживання, тому не варто хвилюватися за їхнє здоров'я. 

Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву фото 4
Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву фото 5
Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву фото 6
Ртуть є токсичним важким металом, який може накопичуватися в організмі риби, особливо хижих видів та риб, що живуть довгий термін. Високі рівні споживання риби з підвищеним вмістом ртуті можуть становити небезпеку для здоров'я людини, особливо для вагітних жінок, дітей та людей з певними захворюваннями.

Також компанія Egersund Seafood відреагувала на скандал, що розгорівся після заяви засновника девелоперської компанії Kan Development Ігоря Ніконова про виявлення перевищеного рівня ртуті в деяких видах риби, придбаної в їхньому магазині-ресторані. У своїй заяві, наданій у відповідь на запит, компанія Egersund Seafood наголосила на ретельному контролі якості всієї продукції, що представлена в їхніх торгових точках.

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Теги: Київ скандал риба

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