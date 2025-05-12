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На Київщині під виглядом свиноферми працював підпільний цех з виробництва сигарет

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Київщині під виглядом свиноферми працював підпільний цех з виробництва сигарет
Під час п’яти невідкладних обшуків у Києві та області детективи вилучили: три виробничі лінії; сировину, фільтри та 14 ящиків тютюну; понад 100 тис. пачок готових сигарет
фото: Бюро економічної безпеки

Потужність «свиноферми» становила понад 50 тис. пачок сигарет на добу

Бюро економічної безпеки спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрило нелегальний тютюновий цех, облаштований у приміщеннях колишньої свиноферми під Києвом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

Зазначається, що приміщення ферми переобладнали лініями повного циклу – від набивання тютюном до пакування у блоки та плівку. Потужність становила понад 50 тис. пачок сигарет на добу.

Продукція без акцизних марок маскувалася під відомі бренди й продавалася на Київщині
Продукція без акцизних марок маскувалася під відомі бренди й продавалася на Київщині
фото: Бюро економічної безпеки

Продукція без акцизних марок маскувалася під відомі бренди й продавалася на Київщині. Частину відправляли клієнтам через відділення поштового оператора, розташоване за кілометр від цеху.

Під час п’яти невідкладних обшуків у Києві та області детективи вилучили: три виробничі лінії; сировину, фільтри та 14 ящиків тютюну; понад 100 тис. пачок готових сигарет.

Досудове розслідування триває за ст. 204 ККУ — незаконне виготовлення та збут підакцизних товарів. Правоохоронці встановлюють повний склад учасників схеми.

За даними БЕБ, з січня по березень 2025 року детективи вже порушили понад 70 проваджень щодо незаконного обігу тютюнових виробів і вилучили три сигаретні лінії. 

Нагадаємо, на Київщині та Житомирщині детективи Бюро економічної безпеки. викрили масштабне підпільне виробництво алкоголю, орієнтовна вартість вилученої продукції та обладнання становить понад 1,5 млн грн.

Раніше в рамках досудового розслідування щодо низки підприємств тютюнової галузі, що налагодили виробництво необлікованої продукції, детективи Головного підрозділу детективів БЕБ вилучили сигаретну лінію на одній з відомих тютюнових фабрик у Києві. Слідством встановлено, що підприємство, маючи ліцензію на офіційне виробництво тютюнових виробів, спільно з підконтрольними компаніями налагодило виробництво фальсифікованих підакцизних товарів.

До слова, у Києві поліція викрила схему реалізації фальсифікованих російських медпрепаратів, які продавалися і людям з онкозахворюваннями. Поліцейські провели санкціоновані обшуки за місцями збуту та зберігання лікарських засобів, а також за місцями проживання фігурантів, вилучили медикаменти російського походження, гроші, «чорнові» записи, бухгалтерську документацію тощо.

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Теги: Київ розслідування Бюро економічної безпеки України Київщина тютюнові вироби виготовлення

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