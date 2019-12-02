У Києві знову сталася стрілянина: є постраждалі (відео)



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На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна , патрульні поліцейські та лікарі Фото: скріншот відео

Невідомі відкрили вогонь по відвідувачах ресторану

Сьогодні, 2 грудня, у столичному ресторані «Баку», що на вулиці Антоновича, 88, сталася стрілянина.

Як повідомив колишній нардеп Ігор Мосійчук у своєму Телеграм-каналі, вогонь відкрила «група вихідців із Кавказу».

За його словами, вони відкрили вогонь по відвідувачах ресторану, після чого зникли на автомобілі.





Начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин розповів, що між декількома невідомими особами та 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту здійснив декілька пострілів у стелю ресторану, а після усі нападники втекли на іномарці.

Внаслідок інциденту чоловік отримав тілесні ушкодження, йому на місці надають медичну допомогу.

«Наразі проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення місцезнаходження осіб, причетних до злочину та їх затримання. Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження», - повідомив правоохоронець.

Столична поліція ввела план «Перехоплення».

Як повідомляє Інформатор, розшукуються автомобілі Mazda 6 сірого кольору і Kia Ceed чорного кольору.

Нагадаємо, у неділю ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

Куля потрапили дитині у голову. Загиблий був похресником Народної артистки України Ірини Білик.

Повідомлялося, що поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Журналіст і блогер Володимир Бойко повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.