Вбивство дитини у Києві: поліція розшукує одного підозрюваного



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Фото поліції Києва

Прес-офіцер наразі не може навести інші деталі, адже на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група

Поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

Про це розповіла прес-офіцер Шевченківського управління поліції Анна Зуброва у коментарі журналістам, повідомляє УНН.

На запитання, чи стріляла одна людина, вона відповіла: «Стріляла одна, розшукуємо поки що одну людину».

Зуброва додала, що наразі не може навести інші деталі, адже на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи.

Правоохоронці спілкуються зі свідками та оглядають прилеглу до місця злочину територію.

Нагадаємо, стало відомо чию дитину вбили у центрі Києва.