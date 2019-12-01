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    Вбивство дитини у Києві: поліція розшукує одного підозрюваного

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    Вбивство дитини у Києві: поліція розшукує одного підозрюваного
    Фото поліції Києва

    Прес-офіцер наразі не може навести інші деталі, адже на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група

    Поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.

    Про це розповіла прес-офіцер Шевченківського управління поліції Анна Зуброва у коментарі журналістам, повідомляє УНН.

    На запитання, чи стріляла одна людина, вона відповіла: «Стріляла одна, розшукуємо поки що одну людину».

    Зуброва додала, що наразі не може навести інші деталі, адже на місці стрілянини працює слідчо-оперативна група. На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи.

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    Правоохоронці спілкуються зі свідками та оглядають прилеглу до місця злочину територію.

    Нагадаємо, стало відомо чию дитину вбили у центрі Києва.

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