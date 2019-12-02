Убитий в центрі Києва хлопчик був похресником Народної артистки: співачка показала фото



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Вбитий син депутата В’ячеслава Соболєва був похресником Ірини Білик

Артистка побажала сили всій родині в цей страшний час

Син депутата Київської облради В’ячеслава Соболєва Олександр, якого вбили під час замаху на батька, виявився хрещеником Народної артистки України Ірини Білик.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

«Не можу сидіти і робити вигляд, що нічого не сталося. Вбито маленьку дитинку, чудового малюка, хрещеною якого я є. Навіщо все у цьому світі, якщо так просто вбивають людей, діток, у центрі улюбленого міста. Мій маленький янгол, Сашенька, вибач цим дорослим нелюдам їхню жорстокість», – написала Білик.

Артистка побажала сили всій родині в цей страшний час.

Нагадаємо, у неділю ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

В результаті обстрілу син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

Куля потрапили дитині у голову.

Поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.