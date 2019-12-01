Куля потрапила дитині в голову: нові подробиці розстрілу автівки депутата у Києві



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На задньому сидінні автівки знаходився син депутата Олександр 2017 року народження Фото: Інформатор

Відразу після обстрілу джипу Range Rover з'явився букет квітів

Син депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва загинув від пострілу в голову під час обстрілу автомобіля Range Rover.

Як повідомляє «Інформатор», Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл і відразу почала кричати його дружина. На задньому сидінні знаходився син депутата Олександр.

Чоловік вибіг з дитиною на руках з машини і кричав про допомогу. На місце приїхали медики, вони завантажили малюка з вогнепальним пораненням голови в «швидку», але він помер по дорозі в лікарню.

«Соболєв переконував поліцейських, що букет квітів з'явився біля місця події відразу ж після пострілу», - пише ЗМІ.

На місці події продовжують працювати слідчо-оперативні групи районного та Головного управління. Подробиці інциденту з'ясовуються.

Нагадаємо, у неділю ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською.

В результаті обстрілу син депутата 2017 року народження помер у кареті швидкої допомоги.

Поліція Києва наразі розшукує одного підозрюваного, який вчинив стрілянину у центрі столиці, внаслідок якої загинула трирічна дитина.