Вбивство дитини бізнесмена і депутата у Києві. Відомий журналіст оприлюднив шокуючу версію



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Замах на депутата Київської обласної ради В'ячеслава Соболєва міг бути продовженням конфлікту із колишнім суддею Вищого господарського суду Артуром Ємельяновим

750 тис. доларів – така ціна життя дитини, - заявив журналіст

Як відомо, 1 грудня, в центрі Києва, біля ресторану «Маріо», сталась трагедія, в якій загинула трирічна дитина. Був розстріляний автомобіль депутата Київської облради, донецького бізнесмена В’ячеслава Соболєва. Соболев та його дружина залишились живими, але загинув їхній маленький.

Журналіст і блогер Володимир Бойко на своїй сторінці у «Фейсбук» повідомив шокуючі деталі щодо передумов цього нападу. Зокрема, Бойко стверджує, що за замахом на вбивство Соболєва може стояти ексзаступник голови Вищого господарського суду Артур Ємельянов.

«750 тис. доларів – така ціна життя дитини: саме цю суму не поділили Соболев та колишній заступник голови Вищого господарського суду України, також «донецький», Артур Ємельянов, - пише Бойко. - Те, що Соболеву жити недовго я зрозумів 15 листопада 2019 року, коли о 13:30 побачив Ємельянова в чорному автомобілі «Тойота Ленд Крузер 200» з номером держреєстрації АА 0075 (перепрошую, але останні дві букви недобачив), припаркованому біля Генеральної прокуратури України. Причиною мого спостереження за паном Ємельяновим стала інформація про те, що він домовився з першим заступником генерального прокурора Віталієм Каськом закрити кримінальне провадження, яке розслідувалось ГПУ в зв’язку з викраденням в Словаччині бізнесмена Максима Слуцького та замаху на викрадення бізнесмена Владислава Ізраеліта. Як встановили правоохоронні органи Австрії в ході проведення негласних слідчих дій, замовником злочину є Артур Ємельянов».

Журналіст пише, що на підставі інформації австрійської поліції Генеральна прокуратура України 29 серпня 2018 року зареєструвала кримінальне провадження №42018000000002122, яке повністю розслідувалось самими прокурорами (хоча формально й рахувалось за Головним слідчим управлінням Національної поліції).

«Пізніше в ГПУ узнали, що Ємельянов, намагаючись випередити події, домовився з начальником слідчого управління ГУ НП в Київській області, де за заявою Ємельянова зареєстрували кримінальне провадження №12018110200004900 від 14.08.22018 – тільки вже за фактом, начебто, вимагання в Ємельянова грошей. Генеральна прокуратура забрала з обласної поліції ці провадження й об’єднала його з «прокурорською» справою, присвоївши об’єднаному провадженню номер 12018110200004900, оскільки він з’явився в ЄРДР на кілька днів раніше», - стверджує Бойко. .

Він також пояснив, що так докладно розповідає про ці «бюрократичні тонкощі» для того, щоби пояснити, за що саме Касько взяв гроші з Ємельянова: під час зустрічі вони домовились, що Касько відправить об’єднану справу з Генеральної прокуратури в Головне управління Національної поліції в Київській області, де провадження, яке розслідувалось за фактом викрадення Слуцького й замаху на викрадення Ізраеліта, буде закрито.

За даними Бойка, 15 листопада 2019 року Ємельянов відвідав Генеральну прокуратуру, а вже 18 листопада в ГПУ надійшов лист за підписом начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Максима Цуцкірідзе з проханням направити «справу Ємельянова» в поліцію Київської області.

«Власне це – тобто впевненість, що кримінальне провадження, яке розслідувалось за фактом викрадення Максима Слуцького та замаху на викрадення Владислава Ізраеліта, закрито – розв’язало Ємельянову руки й він, переконаний у власній безкарності, став розбиратись зі своїми «донецькими» ворогами. Але є нюанс, про який, вочевидь, Артур Станіславович не знав: Касько досі не знайшов матеріали справи й не передав їх у поліцію Київської області «на поховання», хоча ретельно шукав й навіть влаштував скандал підлеглим.

Річ у тім, що після того, як я узнав, що Касько взяв з Ємельянова гроші, матеріали цієї справа зникли з Генеральної прокуратури України й опинились у мене. Було так – заходжу я в ресторан «Солом’янська броварня», де зазвичай знаходжу флешки з таємними та цілком таємними документами, і очам не вірю: на гардеробі хтось залишив мені матеріали кримінального провадження №12018110200004900 від 14.08.2018 – усі 6 томів. І тепер я пропоную Віталію Каську викупити в мене цю справу, щоби відпрацювати хабар, отриманий від Ємельянова. Але не за гроші. Мене цікавить тільки припинення поборів зі спортсменів-парашутистів.

Для цього Каську треба усього-на-всього взяти на особистий контроль розслідування кримінального провадження відносно екс-міністра молоді та спорту Ігоря Жданова, а також відправити в Лук’янівське СІЗО соратника попсуй-міністра, який, власне, і допоміг Жданову організувати корупційні схеми – прокурора Києва Романа Говду. Ну, і пару разів викликати на допит чинного міністра Володимира Бородянського й пояснити йому, що треба, урешті-решт, виконати численні судові рішення та скасувати «Правила спортивних змагань з парашутного спорту». І тоді я з дорогою душею…

А доки цього не зроблено, я буду публікувати по 5 сторінок зі «справи Ємельянова» через день, чергуючи розповідь про витівки екс-судді Ємельянова з публікацією матеріалів НСРД відносно бой-френда Говди Євгенія Бамбізова. Подивимось, хто перший накладе на себе руки – Касько чи Говда», - розповів деталі справи журналіст.

Він також опублікував документ: лист начальника Головного слідчого управління Національної поліції України Максима Цуцкірідзе з проханням направити «справу Ємельянова» в поліцію Київської області.

«Цей лист коштував життя 3-річному сину В'ячеслава Соболева», - додав Бойко.

Нагадаємо, у неділю ввечері у Києві обстріляли автомобіль Range Rover, за кермом якого був депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською.

Соболєв розповів поліцейським, що він від'їхав від ресторану «Маріо» зі своєю сім'єю і зупинився на світлофорі. У цей момент він почув постріл.

В результаті обстрілу син депутата помер у кареті швидкої допомоги.

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