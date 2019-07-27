У Київ приїхав відомий голлівудський режисер



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Майкл Бей зустрівся у Києві з Віталієм Кличком

Майкл Бей зацікавлений в зйомках кіно і відео в Києві, заявив мер Віталій Кличко

До Києва приїхав голлівудський режисер, автор фільмів «Армагеддон», «Погані хлопці», «Перл Харбор», «Трансформери» та інших, Майкл Бей.

Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

«Майкл прилетів з командою, щоб подивитися на Київ, на Україну. Він зацікавлений в зйомках кіно і відео в нашому місті», - розповів Кличко.

За його словами, під час зустрічі йшлося про умови кіновиробництва в Україні, про допомогу міста в організації зйомок, про найкрасивіші локації Києва й перспективи співпраці.

«Усі залишилися задоволені. І, сподіваюся, Майкл творчо попрацює в Україні», - підсумував Кличко.