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    У Київ приїхав відомий голлівудський режисер

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    <span>Майкл Бей зустрівся у Києві з Віталієм Кличком</span> - У Київ приїхав відомий голлівудський режисер
    Майкл Бей зустрівся у Києві з Віталієм Кличком

    Майкл Бей зацікавлений в зйомках кіно і відео в Києві, заявив мер Віталій Кличко

    До Києва приїхав голлівудський режисер, автор фільмів «Армагеддон», «Погані хлопці», «Перл Харбор», «Трансформери» та інших, Майкл Бей.

    Про це повідомив у Facebook мер Києва Віталій Кличко.

    «Майкл прилетів з командою, щоб подивитися на Київ, на Україну. Він зацікавлений в зйомках кіно і відео в нашому місті», - розповів Кличко.

    За його словами, під час зустрічі йшлося про умови кіновиробництва в Україні, про допомогу міста в організації зйомок, про найкрасивіші локації Києва й перспективи співпраці.

    «Усі залишилися задоволені. І, сподіваюся, Майкл творчо попрацює в Україні», - підсумував Кличко.

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