У «Київавтодорі» вчергове проходять обшуки

Обшуки відбуваються на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва

Сьогодні, 25 лютого, у приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводять обшуки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Як зазначають у комунальній корпорації, обшуки проводять на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо капітального ремонту дощової каналізації на вулицях Оленівській, Пантелеймона Куліша та Казанській.

У «Київавтодорі» наголошують, що наразі триває лише досудове розслідування з метою виявлення ймовірних правопорушень. Крім того, звертають увагу, що тендери на вказані послуги виконані за процедурою офіційних публічних закупівель.

Повідомляється, що працівники надають усі запитувані документи та продовжують сприяти правоохоронним органам. І, зі свого боку, розраховують на об’єктивне й неупереджене слідство.

Нагадаємо, 19 лютого, у приміщенні комунальної корпорації «Київавтодор» слідчі Головного управління Національної поліції у м. Києві проводили обшуки. Як зазначали у «Київавтодорі», обшуки проводяться на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва в межах кримінального провадження щодо можливого привласнення бюджетних коштів, виділених на послуги з нанесення горизонтальної дорожньої розмітки. Також обшуки були й 11 лютого.

Раніше НАБУ і САП провели масштабну операцію «Чисте місто». Внаслідок чого викрито та припинено діяльність злочинної організації на чолі з ексдепутатом Київської міської ради. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України.