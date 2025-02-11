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Справа на мільйон. Київська митниця конфіскувала незаконно ввезені оправи для окулярів

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справа на мільйон. Київська митниця конфіскувала незаконно ввезені оправи для окулярів
Вантаж надійшов із Туреччини і декларувався як оправи пластикові та металеві для окулярів з футлярами китайського виробництва
фото: Київська митниця, Facebook

Оправи вартістю 1,2 млн грн вилучено до рішення суду

Працівники Київської митниці задокументували спробу ввезти в Україну партію італійських оправ для окулярів, надавши для митного оформлення документи про їх нібито китайське походження. Про це йдеться у повідомлення Київської митниці у Facebook.

Митники повідомили, що вантаж надійшов із Туреччини і декларувався як оправи пластикові та металеві для окулярів з футлярами, походження товару – Китай, вартість партії – 145 тис. грн, підтверджувалося це інвойсом та накладною.

Працівники Київської митниці задокументували спробу ввезти в Україну партію італійських оправ для окулярів, надавши для митного оформлення документи про їх нібито китайське походження
Працівники Київської митниці задокументували спробу ввезти в Україну партію італійських оправ для окулярів, надавши для митного оформлення документи про їх нібито китайське походження
фото: Київська митниця, Facebook

«Однак, при митному огляді у вантажівці працівники митниці знайшли інший пакет документів: експортну декларацію, оригінал сертифікату про походження товару та транспортний документ. Документи стосувалися цих імпортованих оправ, однак свідчили про їх італійське походження, а не китайське. А це вже має ознаки фальшування відомостей в документах. Окрім цього, на всіх оправах є маркування «Made in Italy», – повідомила Київська митниця.

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Оправи вартістю 1,2 млн грн вилучено до рішення суду
фото: Київська митниця, Facebook

За фактом надання для митного оформлення документів, що містять неправдиві відомості щодо країни походження товару, Київською митницею складено протокол про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Оправи вартістю 1,2 млн грн вилучено до рішення суду.

Нагадаємо, Київська митниця передала до фондів Національного заповідника «Хортиця» 78 культурних цінностей – зброю І-XVIІ століть. Її свого часу вилучили при спробі незаконного вивезення з України у міжнародних поштових відправленнях. До фондів Національного заповідника «Хортиця» Київська митниця передала 78 культурних цінностей – зброю, яка представляє значний по часовому проміжку історичний період – пшеворську, черняхівську та салтівську культури. Також передано давньоруські і середньовічні артефакти та стародавні елементи одягу. 

Раніше прикордонники у пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні, знайшли в автомобілі старовинну ікону Пресвятої Богородиці. Виявилось, що вона становить історичну цінність. Зазначається, що первинна державна експертиза культурних цінностей встановила, що «Казанська ікона Богородиці» є оригінальним твором живопису останньої чверті XIX століття і становить історичну та культурну цінність. 

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Теги: митниця Китай Італія партії документи Україна

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