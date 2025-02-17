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На Тернопільщині сільська рада витратить 6,7 млн грн на ремонт 300 метрів дороги до церкви

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Тернопільщині сільська рада витратить 6,7 млн грн на ремонт 300 метрів дороги до церкви
У селі капітально відремонтують частину дороги, яка веде до церкви
фото з відкритих джерел

Дорогу відремонтує львівська фірма

Байковецька сільська рада за 6,7 млн грн замовила капітальний ремонт трьохсотметрового відрізку вулиці, яка веде до місцевої церкви Пресвятої Трійці. Відповідний тендер виграла львівська фірма «Шляховик-Т». За ці гроші підрядник до 30 червня 2025 року повинен капітально відремонтувати частину дороги на вулиці Богатій, яка веде до церкви. Про це пише Zaxid.net

Тендер у системі державних закупівель Prozorro оголосили 15 січня 2025 року. Початкова ціна, яку заявила Байковецька сільська рада, становила 8,7 млн грн. Участь в торгах взяли три фірми – дві тернопільські і одна львівська.

Будівельний гігант ТОВ «Техно-Буд-Центр» з Тернополя оголосив свою ціну на рівні майже 7,5 млн грн. Тернопільське ТОВ «Авакс-Проф» запропонував 6,9 млн грн, а от львівська фірма «Шляховик-Т»подала найнижчу цінову пропозицію на рівні 6,7 млн грн.

Згідно з проведенням відкритих торгів виграла пропозиція львівського підрядника. Байковецька сільська рада підписала договір на проведення капітального ремонту з ТОВ «Шляховик-Т» 6 лютого 2025 року.

Згідно з технічною документацією підрядник повинен вкласти новий асфальт на дорозі, встановити бордюрний камінь, влаштувати бетонні поребриків на бетонну основу та бруківку на бордюрах, а також встановити відповідні дорожні знаки на металевих стояках. Площа робіт становить 1835 м2.

Додамо, що за даними YouControl ТОВ «Шляховик-Т» зареєстроване в лютому 2019 року в Теребовлі на Тернопільщині Сіраком Мнацакяном. Тоді ж до складу його засновників увійшли Олег Вітковський з Теребовлі і Микола Карпець з села Корсів Золочівського району (раніше – Бродівського району) на Львівщині.

Наприкінці 2021 року фірму перереєстрували у Львові. У 2022 році бухгалтеркою фірми стала дружина начальника відділу економіки та публічних закупівель Бродівської міськради Любов Сторожинська. У листопаді 2022 року Микола Карпець, якому раніше належало 75% капіталу фірми, став її одноосібним власником.

ТОВ «Шляховик-Т», як писали журналісти NGL.Media, активно співпрацювало з двома компаніями, яких Антимонопольний комітет України у 2020 році оштрафував за змову на торгах. Окрім штрафу, цим компаніям – «Нара» і «ШРБУ №88» – було заборонено брати участь в державних тендерах впродовж трьох років. Через оренду їхньої техніки і наймання їхніх працівників ТОВ «Шляховик-Т» допомагало їм надалі отримувати бюджетні гроші.

У Єдиному реєстрі судових рішень також є документ від липня 2024 року, в якому ідеться про досудове розслідування про розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах, до якого можуть бути причетні Квартирно-експлуатаційний відділ у Львові і ТОВ «Шляховик-Т».

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Теги: Тернопільщина дружина ProZorro розслідування тендер ремонт гроші депутат дороги

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