У Львові вандали облили фарбою табличку з назвою вулиці Ірини Фаріон

Зіпсований аншлаг уже поміняли на новий

У Львові невідомі облили фарбою табличку з назвою вулиці на честь вбитої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це 9 лютого повідомив керівник справами виконавчого комітету Львівської міської ради Євген Бойко.

Він розповів, що двоє вандалів облили чорною фарбою аншлаг із назвою вулиці сьогодні, 9 лютого, близько 6:15.

Спочатку в мережах повідомляли, що табличку закидали багнюкою, однак це виявилася фарба.

Вандали потрапили на міські камери відеоспостереження, це відео передали правоохоронцям.

Зіпсований аншлаг уже поміняли на новий.

Як відомо, ввечері 19 липня 2024 року колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. У неї стріляв невідомий, замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жителі нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Нагадаємо, 13 січня, у Шевченківському районному суді Львова пройшло слухання справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Засідання відклали до 13 лютого. У межах справи щодо вбивства Ірини Фаріон, її донька Софія Особа подала цивільний позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 млн грн.

Раніше прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо 18-річного В’ячеслава Зінченка, якого підозрюють у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон. 18-річному В’ячеславу Зінченку загрожує довічне ув'язнення.

До слова, як повідомляв «Главком», у справі про вбивство відомої мовознавиці та колишньої нардепки Ірини Фаріон необхідно провести 15 молекулярно-генетичних експертиз.

Вулицю на честь вбитої мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон відкрили 2 січня. Вулиця розташована в центральній частині міста, в Галицькому районі. Вона пролягає від вулиці Матейка до стику вулиць Устияновича та Бібліотечної. Раніше вона мала назву Технічна.