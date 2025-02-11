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На Київщині пожежа забрала життя жінки

Ірина Міллер
glavcom.ua
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На Київщині пожежа забрала життя жінки
Рятувальники оперативно загасили вогонь у приватному будинку
фото: Національна поліція україни, Facebook

За попередньою інформацією займання сталося через необережне поводження з пічним опаленням

У вівторок, 11 лютого, сталося загоряння приватного будинку у селі Небилиця, що у Бучанському районі. Під час гасіння пожежі виявили тіло 71-річної власниці оселі. Про це повідомила поліція Київщини.

Рятувальники оперативно загасили вогонь у приватному будинку. За попередньою інформацією займання сталося через необережне поводження з пічним опаленням. Остаточні результати щодо причини пожежі нададуть працівники ДСНС.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу – порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Поліція Київщини закликає громадян суворо дотримуватися правил пожежної безпеки. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській області у Кривому Розі сталася пожежа у багатоповерховому будинку. Працівники ДСНС врятували дитину, вивели людей та допомогли постраждалим. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.  Як виявилося, займання виникло у в квартирі, яка розташована на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку. Горіли речі домашнього вжитку на площі 10 кв. м. Зазначається, що під час ліквідації пожежі надзвичайники врятували дитину, а також вивели 13 осіб на безпечну відстань від полум’я. Крім того, постраждали дві жінки та чоловік.

Раніше у Кіровоградській області під час пожежі загинула дівчинка-підліток, а чоловік та жінка отримали травми. Як повідомили у  Головному управлінні ДСНС України у Кіровоградській області, 8 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Березовій у селі Неопалимівка у Кропивницькому районі. Рятувальники, які прибули на місце події, знайшли тіло 15-річної дівчини та двох людей з травмами. Чоловіка та жінку госпіталізували до лікарні.

Теги: пожежа розслідування поліція Київщина будинок опалення

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