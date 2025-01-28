У США звільнено чиновників, що розслідували справу проти Трампа – CNN

Генпрокуратура вирішила, що чиновники не заслуговують на довіру адміністрації нового глави держави

У Сполучених Штатах звільнено понад десять чиновників, які працювали над кримінальними розслідуваннями проти Дональда Трампа. Генпрокуратура вирішила, що вони не заслуговують на довіру адміністрації нового глави держави. Про це пише CNN.

У листі виконувача обов'язків генерального прокурора США Джеймса МакГенрі до чиновників йдеться про те, що їм «не можна довіряти у сумлінному виконанні порядку денного Трампа» .

«Ви відіграли значну роль у переслідуванні президента Трампа. Належне функціонування уряду критично залежить від довіри вищих посадових осіб до своїх підлеглих. Враховуючи вашу значну роль у переслідуванні президента, я не вірю, що керівництво Департаменту може довіряти вам у сумлінному виконанні порядку денного президента», – зазначив МакГенрі.

Зазначається, що звільнення відбулися в той час, коли адміністрація Трампа робить конкретні кроки з розслідування діяльності прокурорів, що здійснювали нагляд за кримінальними справами проти обвинувачених у штурмі Капітолію 6 січня 2021 року. Трамп пообіцяв домогтися відплати як ключової обіцянки своєї передвиборчої кампанії.

Виконувач обов'язків прокурора у Вашингтоні, округ Колумбія, Ед Мартін, почав розслідування щодо прокурорів, які висунули звинувачення у перешкоджанні відповідно до статті 1512(с) Кодексу США проти деяких учасників заворушень, які в кінцевому підсумку були скасовані рішенням Верховного суду минулого літа.

Називаючи ці зусилля «спеціальним проектом», в оприлюдненій у понеділок службовій записці Мартін написав, що до п'ятниці, 31 січня, адвокати повинні передати всю інформацію, пов'язану з використанням 1512 звинувачень, включаючи всі файли, документи, нотатки, електронні листи та іншу інформацію двом довгостроковим прокурорам офісу, які повинні представити звіт про розслідування.

Так Мартін послався на червневе рішення Верховного суду, яке обмежило повноваження федеральних прокурорів висувати звинувачення в перешкоджанні проти учасників заворушень 6 січня 2021 року. Вимога про надання документів також поширюється на прокурорів, які з того часу залишили прокуратуру США.

Як зазначає видання, цей крок був зроблений на тлі драматичних змін у Міністерстві юстиції, коли були перепризначені посадові особи, пов'язані з гучними розслідуваннями, зокрема вже закритою справою проти самого Трампа за його спроби скасувати результати президентських виборів 2020 року.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа зняла з посад або перевела на інші позиції кілька високопосадовців Міністерства юстиції. Кадрові перестановки торкнулися відділів національної безпеки та кримінальних розслідувань.