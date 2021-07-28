У київських ставках, де масово загинула риба і птахи, виявлено ртуть

На ставках від отруєння загинули близько десяти качок

Справою займуться правоохоронці

Результати дослідження за фактом масової загибелі риби та качок на Оріхуватських ставках у Голосіївському парку показали перевищення вмісту ртуті. Про це повідомляє Державна екологічна інспекція столичного округу.

Так, фахівцями Головного управління Держпродспоживслужби в Києві були відібрані проби води та тушки качок для проведення досліджень. Було, встановлено:

шляхом проведення патологоанатомічного розтину, досліджень щодо наявності пестицидів та фізико-хімічних досліджень - відхилень не виявлено.

при проведенні досліджень щодо наявності токсичних елементів - виявлено перевищення вмісту ртуті (0.04 мг/кг), звіт про результати досліджень патологічного (біологічного) матеріалу № 001886 п.м./21 від 23.07.2021 р. Центральної випробувальної державної лабораторії Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві.

шляхом проведення молекулярно-генетичних та патоморфологічних випробувань підтверджено відсутність РНК вірусу хвороби Ньюкасла патологічного/біологічного матеріалу об'єктів навколишнього середовища № 006060 м.п.м./21 від 21 липня 2021 р. Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи.

З протоколами досліджень можна ознайомитися тут.

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Голосіївського району подало відповідну заяву до поліції.

Нагадаємо, нещодавно на Оріхуватських ставках у Києві були виявлені сотні загиблих риб та 10 птахів.

Інспектори Державної екологічної інспекції столичного округу припускають, що до ставка було навмисно скинуто невстановлені отруйні хімікати, які стали причиною масової гибелі риби та пташок.