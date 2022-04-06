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    Події в Україні

    У Маріуполі рашисти спалюють тіла вбитих цивільних у мобільних крематоріях

    &laquo;Це новий Освенцим та Майданек&raquo; &ndash; мер про ситуацію в місті - У Маріуполі рашисти спалюють тіла вбитих цивільних у мобільних крематоріях
    «Це новий Освенцим та Майданек» – мер про ситуацію в місті
    фото з відкритих джерел

    Після того, як світ побачив звірства на Київщині, вбивці замітають сліди

    Після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі, вище керівництво РФ наказало знищити будь-які свідоцтва злочинів своєї армії в Маріуполі. Саме тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Про це інформує Маріупольська міська рада.

    Очевидці повідомляють, що рашисти залучили до спеціальних бригад зачистки місцевих та терористів «ДНР». Вони збирають та спалюють тіла замордованих та вбитих в результаті російського вторгнення жителів Маріуполя.

    «Масштабу трагедії в Маріуполі світ не бачив від часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень. Це вже не Чечня чи Алеппо. Це новий Освенцим та Майданек. Світ має допомогти покарати путінських нелюдів», – повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

    Нагадаємо, рашисти готують провокацію в Маріуполі, щоб звинуватити у ній Україну – СБУ.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Чечня мер Україна місто табір окупація #stoprussia
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    У Маріуполі рашисти спалюють тіла вбитих цивільних у мобільних крематоріях