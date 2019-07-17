У київському метро на колії впав чоловік
Пасажир потрапив на колії на станції «Олімпійська»
Рух поїздів зупинявся на 4 хвилини
Сьогодні, 17 липня, вранці у столичному метро знову сталася надзвичайна подія: на колії впав чоловік. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».
«Сьогодні о 8:10 пасажир потрапив на колії на станції «Олімпійська» у відсутності поїзда», - йдеться в повідомленні.
Рух поїздів зупинявся на 4 хвилини.
У метро зазначили, що чоловік живий, лікарі проводять його огляд.
Наразі поліція з'ясовує причини падіння чоловіка на колії.
Метро працює у звичайному режимі.
Нагадаємо, 12 липня у ранкову годину пік на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію на станції «Оболонь».
Рух здійснювався від станції «Теремки» до станції «Контрактова площа». Були зачинені станції «Тараса Шевченка», «Почайна», «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра».
Пізніше метрополітен повідомив, що жінка загинула. ЗМІ повідомляють, що загиблій було близько 50-55 років.