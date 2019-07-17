У київському метро на колії впав чоловік



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Пасажир потрапив на колії на станції «Олімпійська»

Рух поїздів зупинявся на 4 хвилини

Сьогодні, 17 липня, вранці у столичному метро знову сталася надзвичайна подія: на колії впав чоловік. Про це повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Сьогодні о 8:10 пасажир потрапив на колії на станції «Олімпійська» у відсутності поїзда», - йдеться в повідомленні.

Рух поїздів зупинявся на 4 хвилини.

У метро зазначили, що чоловік живий, лікарі проводять його огляд.

Наразі поліція з'ясовує причини падіння чоловіка на колії.

Метро працює у звичайному режимі.

Нагадаємо, 12 липня у ранкову годину пік на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію на станції «Оболонь».

Рух здійснювався від станції «Теремки» до станції «Контрактова площа». Були зачинені станції «Тараса Шевченка», «Почайна», «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра».