Жінка, яка впала на колії в метро Києва, померла



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На станції метро «Контрактова площа» колапс через зупинку руху потягів Фото: Клім Братковський, Facebook

Рух потягів на синій лінії було ускладнено майже на 1,5 години

Сьогодні, 12 липня, на станції метро «Оболонь» у Києві відбулося падіння пасажира (жінки) на колії.

Як повідомила пресслужба КП «Київський метрополітен», випадок летальний. На місці працювали усі необхідні фахівці.

Рух потягів на синій лінії було ускладнено майже на 1,5 години, зазначили у метрополітен.

«Наразі підземка працює у звичайному режимі. Причини інциденту з'ясовують правоохоронці», - повідомили в метро.

Нагадаємо, сьогодні у годину пік на синій гілці метро сталася надзвичайна подія: людина впала на колію на станції «Оболонь».

Рух здійснювався від станції «Теремки» до станції «Контрактова площа». Були зачинені станції «Тараса Шевченка», «Почайна», «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра».