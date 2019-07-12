Надзвичайна подія в метро: закрито рух на частині синьої гілки підземки



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Зачинені станції «Тараса Шевченка», «Почайна», «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра»

Потяги ходять від станції «Теремки» до станції «Контрактова площа»

Сьогодні, 12 липня, близько 9-ї години на Оболонсько-Теремківській лінії столичного метрополітену сталася надзвичайна подія: людина впала на колію. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Падіння пасажира на колію сталося на станції «Оболонь». На місці працюють усі необхідні фахівці.

Наразі рух на синій гілці здійснюється від станції «Теремки» до станції «Контрактова площа».

Зачинені станції «Тараса Шевченка», «Почайна», «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра».

Про відновлення руху буде повідомлено додатково.

У коментарях під повідомленням метрополітену пасажири обурюються поведінкою співробітників підземки. «Метрополітен, ваш персонал абсолютно не знає, як вести себе в екстрених ситуаціях! У рацію невиразно передають, які станції закриті, коли стоїш в тунелі, зрозуміло тільки що з технічних причин стоїмо, а куди далі їдемо і чи поїдемо взагалі, просто не чути! На станції «Контрактова площа» море людей, які стоять і чогось чекають, їх потрібно виводити з метро, інакше люди з поїздів, що прибувають, не можуть оперативно вийти! Немає слів!» - пише одна з дописувачок.

І таких коментарів кілька десятків.

Як повідомлялося, роботи з будівництва метро на Виноградар тривають за графіком. Дві нових станції – «Мостицьку» та «Проспект Правди» - планують відкрити в 2021 році.

В кінці 2020 року комунальне підприємство «Київський метрополітен» закупить нові вагони, які будуть обладнані кондиціонерами і безкоштовним Wi-Fi.