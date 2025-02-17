Головна Київ Новини
search button user button menu button

У столичному метро серйозно травмувався юнак, який вирішив спуститися балюстрадою ескалатора

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У столичному метро серйозно травмувався юнак, який вирішив спуститися балюстрадою ескалатора
Ігнорування правил безпеки несе реальну загрозу не тільки порушнику, а й іншим пасажирам, які в цей час також перебувають на ескалаторі
фото: КП «Київський метрополітен»/Facebook

«Київський метрополітен» нагадує: категорично заборонено сідати на балюстраду та спускатися нею вниз

Вчора, 16 лютого, близько 22:30 на станції метро «Хрещатик» двадцятирічний пасажир сів на початку ескалатора на балюстраду і вирішив таким чином спуститися. Як наслідок – отримав складні травми обличчя та забій руки. На місце оперативно прибули медики та госпіталізували юнака. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен». 

Як наголошують у підприємстві, подібні вчинки несуть реальну загрозу не тільки порушнику, а й іншим пасажирам, які в цей час також перебувають на ескалаторі. Адже ескалатор підземки – не атракціон, і порушення правил на ньому може призвести до серйозних травмувань.

«Київський метрополітен» вкотре нагадує: 

  • необхідно триматися за поручень;
  • не бігти ескалатором та не сідати на його східці;
  • слідкувати за речами;
  • категорично заборонено сідати на балюстраду та спускатися нею вниз.

До слова, у Київському метро тестують нові інформаційні наліпки для безпеки пасажирів. На столичній платформі станції «Академмістечко» у тестовому режимі розмістили нову інформацію, що попереджає пасажирів не заступати за обмежувальну лінію. У Київському метрополітені наголошують, що основна причина падіння на колії – грубе порушення правил користування метрополітеном.

Читайте також:

Теги: травма метро Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У столиці дутиме рвучкий південно-східний вітер
У Києві очікується дощ і мокрий сніг
22 сiчня, 08:33
З урахуванням висновків проведених експертиз, розмір збитків становить понад 700 тис. грн
Ексдиректор КП «Плесо» постане перед судом за розтрату під час благоустрою озера Синє
22 сiчня, 15:12
Житній ринок є одним із найстаріших та найбільших у столиці: його площа – понад 11 тис. кв. м
Житній ринок у небезпеці? Що задумала столична влада
23 сiчня, 12:59
Посадовець в обхід встановленої законодавством процедури уклав із підконтрольними йому приватними підприємствами договори зберігання майна замість орендних угод
Перед судом за розтрату понад 1,1 млн грн постане ексдиректор Інституту автоматики
24 сiчня, 15:13
39-річний киянин за гроші пропонував бажаючим пройти навчання у автошколі без фактичного відвідування занять
У Києві ділки пропонували посвідчення водія без іспитів та навчання за $1 тис.
27 сiчня, 15:42
Київ – це єдине місто в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог
КМВА ініціює перегляд рішення про зупинку транспорту під час тривог
31 сiчня, 07:10
Столицю засніжило
Київ та область засніжило: поліція звернулась до громадян
3 лютого, 22:21
В амбулаторії Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Печерського району, поруч з недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене одне вікно
Після нічної атаки БпЛА на Київ уламки дронів виявлено у Печерському районі
4 лютого, 09:04
Прибудинкові території від снігу очищають близько 3 тис працівників керуючих компаній та спецтехніка
У Києві знову насипало снігу, на дорогах очікується ожеледиця
Сьогодні, 08:23

Новини

У Києві чоловік образився на охоронця і «замінував» торгово-розважальний центр
У Києві чоловік образився на охоронця і «замінував» торгово-розважальний центр
У столичному метро серйозно травмувався юнак, який вирішив спуститися балюстрадою ескалатора
У столичному метро серйозно травмувався юнак, який вирішив спуститися балюстрадою ескалатора
Радіаційний фон у Києві: дані моніторингу
Радіаційний фон у Києві: дані моніторингу
Пошкодження внаслідок атаки дронів РФ зафіксовано у чотирьох районах Київщини
Пошкодження внаслідок атаки дронів РФ зафіксовано у чотирьох районах Київщини
Пошкоджені будинки та автівки. Росія атакувала Київщину безпілотниками
Пошкоджені будинки та автівки. Росія атакувала Київщину безпілотниками
У Києві знову насипало снігу, на дорогах очікується ожеледиця
У Києві знову насипало снігу, на дорогах очікується ожеледиця

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
167K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 лютого 2025
33K
Брати через 27 років розлуки випадково зустрілися у ЗСУ
27K
ЗСУ ліквідували цілу роту північнокорейських солдатів у Курській області
20K
Порошенко назвав дату виборів
11K
Втрати ворога станом на 17 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

17 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Росія радо зустріне Трампа 9 травня – Пєсков
Вчора, 11:20
16 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
15 лютого, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
15 лютого, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 лютого, 00:01

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua