У столичному метро серйозно травмувався юнак, який вирішив спуститися балюстрадою ескалатора

Ігнорування правил безпеки несе реальну загрозу не тільки порушнику, а й іншим пасажирам, які в цей час також перебувають на ескалаторі

«Київський метрополітен» нагадує: категорично заборонено сідати на балюстраду та спускатися нею вниз

Вчора, 16 лютого, близько 22:30 на станції метро «Хрещатик» двадцятирічний пасажир сів на початку ескалатора на балюстраду і вирішив таким чином спуститися. Як наслідок – отримав складні травми обличчя та забій руки. На місце оперативно прибули медики та госпіталізували юнака. Про це повідомили у КП «Київський метрополітен».

Як наголошують у підприємстві, подібні вчинки несуть реальну загрозу не тільки порушнику, а й іншим пасажирам, які в цей час також перебувають на ескалаторі. Адже ескалатор підземки – не атракціон, і порушення правил на ньому може призвести до серйозних травмувань.

«Київський метрополітен» вкотре нагадує:

необхідно триматися за поручень;

не бігти ескалатором та не сідати на його східці;

слідкувати за речами;

категорично заборонено сідати на балюстраду та спускатися нею вниз.

До слова, у Київському метро тестують нові інформаційні наліпки для безпеки пасажирів. На столичній платформі станції «Академмістечко» у тестовому режимі розмістили нову інформацію, що попереджає пасажирів не заступати за обмежувальну лінію. У Київському метрополітені наголошують, що основна причина падіння на колії – грубе порушення правил користування метрополітеном.