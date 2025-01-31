КМВА ініціює перегляд рішення про зупинку транспорту під час тривог

Київ – це єдине місто в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог

Влада столиці може відновити рух громадського транспорту під час тривоги

Рада оборони Києва на одному з найближчих засідань обговорить зупинку транспорту під час повітряної тривоги в столиці. Про це повідомив керівник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко.

Зазначається, що відповідна дискусія відбулася ще 29 січня, однак Ткаченко зазначив. що жодних задокументованих аналітичних обґрунтувань цього рішення йому не надали.

«Всі сторони дискусії виступили за необхідність зваженого, комплексного підходу, який врахує як безпекові, так і транспортні аспекти. Ці напрацювання, як повідомив Тимур Ткаченко, будуть представлені на одному з найближчих засідань Ради оборони», – каже він.

Ткаченко наголосив, що КМВА відкрита до співпраці з експертним та громадським середовищем для розробки інструментів, які «покладуть край транспортному колапсу».

Нагадаємо, що Київ – це єдине місто в Україні, де зупиняють громадський транспорт під час повітряних тривог.

Раніше повідомлялося, що зупинка громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві завдає мільярдних збитків бюджету столиці. Зокрема, у 2024 році бюджет столиці втратив близько восьми мільярдів гривень через вимушені простої транспорту. У 2025 році очікувані витрати зростуть, і наразі заплановано 9 млрд грн дотацій, хоча потреба може перевищити 11 млрд грн.

До слова, мер Кличко розкритикував слова начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка, який раніше заявив про напрацювання алгоритму руху наземного громадського транспорту під час повітряної тривоги. Глава КМДА назвав подібні висловлення «популізмом».