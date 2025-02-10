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Київський метрополітен показав нові наліпки для безпеки

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Київський метрополітен показав нові наліпки для безпеки
фото: Київський метрополітен

У Київському метро тестують нові інформаційні наліпки для безпеки пасажирів. Про це йдеться на сторінці КП «Київський метрополітен».

На столичній платформі станції «Академмістечко» у тестовому режимі розмістили нову інформацію, що попереджає пасажирів не заступати за обмежувальну лінію.

Підприємство постійно опрацьовує різні варіанти, які нагадуватимуть пасажирам про важливість дотримання правил поведінки. У Київському метрополітені наголошують, що основна причина падіння на колії – грубе порушення правил користування метрополітеном.

«Закликаємо пасажирів бути уважними, дотримуватися правил безпеки, а також розповідати про них дітям і близьким», – йдеться у повідомленні.

До слова, із 7 лютого запрацюють другі виходи на станціях метро «Осокорки» та «Золоті ворота».

Нагадаємо, Київський метрополітен оголосив новий набір на курси машиністів і машиністок метро. У метрополітені повідомили, що навчання розпочнеться 10 березня 2025 року і розповіли, чого навчають студентів та як вони проходять практику.  Курси безкоштовні з виплатою щомісячної стипендії у розмірі 9 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що влада Києва планує взяти кредит, щоб продовжити метро на Виноградар двома новими станціями. Про це розповів перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. Як зазначив заступник Кличка, у бюджеті міста також закладено «невелику» суму для реалізації цієї цілі. Однак на даний час «Автострада», підрядник будівництва метро на Виноградар, виконує підготовчі роботи власним коштом.

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Теги: Київ метро

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