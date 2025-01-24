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Прихована оренда на понад 1 млн грн. Перед судом постане колишній керівник держкорпорації

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прихована оренда на понад 1 млн грн. Перед судом постане колишній керівник держкорпорації
Посадовець в обхід встановленої законодавством процедури уклав із підконтрольними йому приватними підприємствами договори зберігання майна замість орендних угод
фото: Національна поліція України, Facebook

Через дії колишнього посадовця держбюджет недоотримав 70% орендної плати, що становить понад 1 млн грн

Кіберполіцейські та слідчі слідчого управління поліції Києва за процесуального керівництва Київської міської прокуратури минулого року викрили 58-річного колишнього керівника Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики» на зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати майна у великих розмірах. Про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України. 

Правоохоронці викрили 58-річного екскерівника Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики» на зловживанні службовим становищем
Правоохоронці викрили 58-річного екскерівника Державної науково-виробничої корпорації «Київський інститут автоматики» на зловживанні службовим становищем
фото: Національна поліція України, Facebook

За даними слідства, посадовець в обхід встановленої законодавством процедури уклав із підконтрольними йому приватними підприємствами договори зберігання майна замість орендних угод. Через це державний бюджет недоотримав 70% орендної плати, що становить понад 1 млн грн.

У ході обшуку за місцем проживання колишнього керівника поліцейській вилучили документацію та нотатки стосовно незаконних оборудок. 

У ході обшуку за місцем проживання колишнього керівника поліцейській вилучили документацію та нотатки стосовно незаконних оборудок
У ході обшуку за місцем проживання колишнього керівника поліцейській вилучили документацію та нотатки стосовно незаконних оборудок
фото: Національна поліція України, Facebook

Тоді ж правоохоронці повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Наразі розслідування завершено, обвинувальний акт передано до суду.

Підозрюваному загрожує від семи до 12 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.  

Нагадаємо, військова контррозвідка Служби безпеки України викрила корупційну схему на одному з підприємств Міністерства оборони. В організації незаконної діяльності підозрюють посадовців державного підприємства. Як розповіли у спецслужбі, схема полягала у передаванні державного майна в оренду комерційним структурам всупереч вимог законодавства, шляхом укладання фіктивних договорів.

Також співробітники правоохоронних органів викрили масштабну корупційну схему в державному підприємстві «Виробниче об’єднання «Київприлад». Директор підприємства, його радник та помічник були затримані під час отримання хабара у розмірі майже 150 тис. грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. За даними слідства, керівництво «Київприладу» організувало схему незаконної оренди приміщень підприємства. Представники громадської організації, які шукали офіс, отримали пропозицію не укладати офіційний договір оренди, а щомісячно платити хабар керівництву підприємства.

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Теги: Київ бюджет корупція в Україні чиновник розслідування оренда

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