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Після нічної атаки БпЛА на Київ уламки дронів виявлено у Печерському районі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Після нічної атаки БпЛА на Київ уламки дронів виявлено у Печерському районі
В амбулаторії Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Печерського району, поруч з недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене одне вікно
фото з відкритих джерел

За словами Кличка, руйнувань та постраждалих немає

У ніч проти 4 лютого та вранці ворожі безпілотники атакували Київ та область, уламки дрона виявили у недобудові в Печерському районі столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

«Після нічної атаки БпЛА на Київщину у Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрону», – повідомив мер Києва

За його словами, руйнувань та постраждалих немає, пожежі теж не було.

Згодом мер Києва повідомив, що в амбулаторії Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Печерського району, поруч з недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене одне вікно.

«Ніхто не постраждав», – додав Кличко.

Нагадаємо, вночі 4 лютого у Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах. Вранці очільник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив про роботу ППО в Києві. О 6:05 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

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Теги: обстріл дрон Віталій Кличко Київ

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