Після нічної атаки БпЛА на Київ уламки дронів виявлено у Печерському районі
За словами Кличка, руйнувань та постраждалих немає
У ніч проти 4 лютого та вранці ворожі безпілотники атакували Київ та область, уламки дрона виявили у недобудові в Печерському районі столиці. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
«Після нічної атаки БпЛА на Київщину у Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрону», – повідомив мер Києва
За його словами, руйнувань та постраждалих немає, пожежі теж не було.
Згодом мер Києва повідомив, що в амбулаторії Центру первинної медичної (медико-санітарної) допомоги Печерського району, поруч з недобудовою, куди впали уламки, пошкоджене одне вікно.
«Ніхто не постраждав», – додав Кличко.
Нагадаємо, вночі 4 лютого у Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах. Вранці очільник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив про роботу ППО в Києві. О 6:05 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.
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