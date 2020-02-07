У Кличка похвалилися досягненнями київських спортсменів



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Минулого року київські спортсмени вибороли майже 150 міжнародних нагород

Київські спортсмени у 2019 році завоювали 143 міжнародні нагороди. Про це повідомив директор Департаменту молоді та спорту Київської міської держадміністрації Вадим Гутцайт.

«2019 рік був дуже яскравим для столиці, й місту є чим пишатися. Незважаючи на велику конкуренцію в розвитку спортивної галузі України, Київ вкотре показав найкращі результати. 24 золотих, 19 срібних і 20 бронзових медалей на чемпіонатах світу і 42 золотих, 23 срібних і 15 бронзових медалей на чемпіонатах Європи – це результат послідовної підтримки спорту в столиці», – наголосив Гутцайт.

За його інформацією, на сьогодні в Києві працює 91 дитячо-юнацька спортивна школа, з яких 62 – комунальної власності територіальної громади міста, де кожен охочий може розвивати та підтримувати свої спортивні навички.

Гутцайт зазначив, що для підтримки розвитку спорту активно йдуть роботи з відновлення спортивних об’єктів. Так, протягом минулого року було відновлено такі знакові спортивні арени, як стадіон «Русанівець» на бульварі Ігоря Шамо та легкоатлетичний манеж Київської міської школи вищої спортивної майстерності Києва на проспекті Павла Тичини. Водночас торік друге життя отримали приміщення ДЮСШ «Атлант», КДЮСШ «Ринг», басейн, ШВСМ на вулиці Бастіонній, оздоровчий центр на Трухановому острові та дитячо-юнацька спортивної школи «Атлет».

Гутцайт заявив, що Київ лишається спортивною столицею і на 2020 рік у міста амбітні плани як щодо фінансування відбудови об’єктів, так і фінансування галузі в цілому.

Нагадаємо, що небайдужі кияни підняли ґвалт після того, як Міністерство культури, молоді і спорту зібралося віддати в п’ятирічну оренду господарські приміщення спорткомплексу «Авангард» організації «Бабин Яр», натомість зупинивши фінансування реконструкції льодової ковзанки, розпочатої торік ще старим керівництвом Міністерства молоді і спорту.

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