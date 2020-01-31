У Києві судитимуть підозрюваного у розкраданні майна льодового стадіону



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У жовтні 2019 року підозрюваного заарештували на території Чехії, а в листопаді екстрадували в Україну

Сума збитків оцінюється у 15 млн грн

Завершено досудове розслідування відносно гендиректора приватного товариства, який підозрюється у розкраданні майна Дитячо-юнацького учбово-спортивного центру профспілок Києва «Авангард», закупленого за державні кошти.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Нагадаємо, у 2010 році Дитячо-юнацький учбово-спортивний центр профспілок Києва «Авангард» уклав з приватним товариством договір на закупівлю обладнання для льодової арени, а також утворення та підтримання штучного льоду на загальну суму майже 15 млн гривень.

Незважаючи на перерахування коштів, обладнання так і не було поставлено, а всі подальші фінансово-господарські відносини між підприємством і приватною фірмою були спрямовані на приховування факту розкрадання цього майна.

У вересні 2018 року за погодження прокуратури Києва гендиректору товариства повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем) та у зв’язку з ухиленням від слідства оголосили в розшук.

У жовтні 2019 року підозрюваного заарештували на території Чехії. А вже в листопаді 2019 року за запитом української сторони Чеська Республіка видала зазначену особу для притягнення його до відповідальності.

Наразі обвинувальний акт відносно підозрюваного скеровано до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті. Крім того, прокуратурою заявлено позов до зазначеної особи про відшкодування 15 млн гривень завданих збитків.