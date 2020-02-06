У Києві відкрили арену для… кьорлінгу
За олімпійські ідеали
НОК України
Київ сягнув нового рівня
У середу, 5 лютого, в Києві урочисто було відкрито арену для досі екзотичного для українців зимового виду спорту – кьорлінгу.
Домівкою українського кьорлінгу став київський ТРЦ Dream Town на Оболоні.
Нова арена, а вірніше - зал матиме статус тренувального центру збірної та інших команд, що дозволить значно підвищити їх спортивну майстерність.
На урочистому відкритті зібралося вітчизняне спортивне чиновництво всіх рівнів, включно з головою НОК Сергієм Бубкою. Йому ж довірили символічний перший кидок каменем.
Фото з місця події виглядають цілком достойно, тож можемо лише порадіти за український кьорлинг.
Джерело: Главком СПОРТ