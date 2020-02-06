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    У Києві відкрили арену для… кьорлінгу

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    За олімпійські ідеали - У Києві відкрили арену для… кьорлінгу
    За олімпійські ідеали
    НОК України

    Київ сягнув нового рівня

    У середу, 5 лютого, в Києві урочисто було відкрито арену для досі екзотичного для українців зимового виду спорту – кьорлінгу.

    Домівкою українського кьорлінгу став київський ТРЦ Dream Town на Оболоні.

    Нова арена, а вірніше - зал матиме статус тренувального центру збірної та інших команд, що дозволить значно підвищити їх спортивну майстерність.

    На урочистому відкритті зібралося вітчизняне спортивне чиновництво всіх рівнів, включно з головою НОК Сергієм Бубкою. Йому ж довірили символічний перший кидок каменем.

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    У Києві відкрили арену для… кьорлінгу
    У Києві відкрили арену для… кьорлінгу

    Фото з місця події виглядають цілком достойно, тож можемо лише порадіти за український кьорлинг.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Київ спорт
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