У Києві відкрили арену для… кьорлінгу



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За олімпійські ідеали НОК України

Київ сягнув нового рівня

У середу, 5 лютого, в Києві урочисто було відкрито арену для досі екзотичного для українців зимового виду спорту – кьорлінгу.

Домівкою українського кьорлінгу став київський ТРЦ Dream Town на Оболоні.

Нова арена, а вірніше - зал матиме статус тренувального центру збірної та інших команд, що дозволить значно підвищити їх спортивну майстерність.

На урочистому відкритті зібралося вітчизняне спортивне чиновництво всіх рівнів, включно з головою НОК Сергієм Бубкою. Йому ж довірили символічний перший кидок каменем.

Фото з місця події виглядають цілком достойно, тож можемо лише порадіти за український кьорлинг.

Джерело: Главком СПОРТ