Сьогодні розпочалася реєстрація на додаткові сесії ЗНО: що треба знати випускникам



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Стартувала реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання

Реєстрація триватиме до 9 червня

Сьогодні, 25 травня, розпочинається реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, яка триватиме до 9 червня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Зазначають, що право на реєстрацію в цей період мають особи, які:

не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;

брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;

проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;

за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;

мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).

Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», розміщеного на веб-сайті УЦОЯО у рубриці «ЗНО/ДПА», підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).

В центрі звертають увагу на те, що комплект реєстраційних документів має містити:

оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися»;

заяву для участі в додатковій сесії;

засвідчену копію паспорта громадянина України;

засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років).

за потреби інші документи (медичний висновок про створення про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).

Рекомендації щодо реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні розміщено в розділі «Процедура реєстрації». Нагадуємо, що дату подання реєстраційних документів буде визначено за відтиском штемпеля на поштовому конверті.

Цьогоріч додаткова сесія розпочнеться 24 липня тестуванням з фізики, 28 липня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з математики, 29 липня – з іспанської мови, 30 липня – з французької мови, 31 липня – з німецької мови, 3 серпня – з англійської мови, 4 серпня – з української мови і літератури, 5 серпня – з біології, 6 серпня – з історії України, 7 серпня – з географії. Завершиться додаткова сесія 10 серпня тестуванням з хімії.

Нагадаємо, пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів - 17 червня 2020 року. Учасникам треба мати при собі маски або респіратори.