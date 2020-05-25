Сьогодні розпочалася реєстрація на додаткові сесії ЗНО: що треба знати випускникам
Реєстрація триватиме до 9 червня
Сьогодні, 25 травня, розпочинається реєстрація для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання, яка триватиме до 9 червня. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.
Зазначають, що право на реєстрацію в цей період мають особи, які:
- не змогли зареєструватися під час основного періоду реєстрації і проживають (перебувають) на території, на якій у порядку, визначеному законодавством, встановлено карантин, режим надзвичайної ситуації або надзвичайного стану;
- брали участь в антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, або належать до категорії осіб з неконтрольованих територій та не зареєструвалися для участі в зовнішньому оцінюванні в основний період;
- проживають на тимчасово окупованій території або в населених пунктах, де органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, або переселилися з них та не зареєструвалися в основний період реєстрації;
- за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах;
- мають складати державну підсумкову атестацію у формі зовнішнього оцінювання, але через поважні причини не змогли зареєструватися в основний період реєстрації (такі особи реєструються для участі в додатковій сесії лише з навчальних предметів, з яких їм будуть зараховані результати зовнішнього оцінювання як оцінки за державну підсумкову атестацію).
Щоб зареєструватися для участі в додатковій сесії ЗНО, потрібно правильно обрати категорію, створити й заповнити реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися», розміщеного на веб-сайті УЦОЯО у рубриці «ЗНО/ДПА», підготувати комплект реєстраційних документів і подати його особі, відповідальній за реєстрацію в закладі освіти (для випускників шкіл, студентів професійно-технічних закладів і коледжів, які цього року завершують здобуття повної загальної середньої освіти) або надіслати його до відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти (для випускників минулих років).
В центрі звертають увагу на те, що комплект реєстраційних документів має містити:
- оформлену реєстраційну картку, бланк якої формується із використанням спеціального сервісу «Зареєструватися»;
- заяву для участі в додатковій сесії;
- засвідчену копію паспорта громадянина України;
- засвідчену копію документа про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років).
- за потреби інші документи (медичний висновок про створення про створення особливих умов для проходження ЗНО, копію документа про зміну імені/прізвища, копію нотаріально засвідченого перекладу українською мовою документів, наданих іноземною мовою для реєстрації).
Рекомендації щодо реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні розміщено в розділі «Процедура реєстрації». Нагадуємо, що дату подання реєстраційних документів буде визначено за відтиском штемпеля на поштовому конверті.
Цьогоріч додаткова сесія розпочнеться 24 липня тестуванням з фізики, 28 липня відбудеться зовнішнє незалежне оцінювання з математики, 29 липня – з іспанської мови, 30 липня – з французької мови, 31 липня – з німецької мови, 3 серпня – з англійської мови, 4 серпня – з української мови і літератури, 5 серпня – з біології, 6 серпня – з історії України, 7 серпня – з географії. Завершиться додаткова сесія 10 серпня тестуванням з хімії.
Нагадаємо, пробне ЗНО з української мови та літератури відбудеться 15 червня 2020 року, з інших предметів - 17 червня 2020 року. Учасникам треба мати при собі маски або респіратори.