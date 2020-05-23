У столиці підтвердили ще 47 випадків коронавірусу, – Кличко



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Одужали за добу 13 людей. Загалом коронавірус подолав 351 мешканець столиці

Найбільше випадків за минулу добу виявили у Дарницькому районі – 10 хворих

Кількість жителів Києва, в яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилася на 47 осіб. Серед них – 14 медиків.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Facebook.

«На сьогодні в столиці вже 2569 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», – зазначив він.

Серед тих, що захворіли: 29 жінок віком від 18-ти до 63-ох років та 16 чоловіків від 32-х до 74-х років, а також двоє хлопчиків, яким 7 та 14 рокiв.

До лікарень столиці госпіталізували 7 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків за минулу добу виявили знову в Дарницькому районі – 10 хворих. У Святошинському – 9 та в Деснянському районі – 8 випадків захворювання.

Одужали за добу 13 людей. Загалом коронавірус подолав 351 мешканець столиці.

Нагадаємо, станом на ранок 22 травня, у Києві підтверджено 2522 випадки Covid-19.

Як повідомлялося, станом на 9:00 23 травня в Україні зафіксовано 432 нових випадків коронавірусу, це на 10 випадки менше, ніж учора (442). Усього виявлено 20 580 випадків коронавірусної хвороби, з них – 1 494 у дітей, 4 000 – у медиків.

З 432 людей, що захворіли за останню добу, 70 дітей – (вчора 29), медиків – 93 (вчора 74).

Загалом одужали 6 929 осіб, летальних випадків – 605.

Кількість проведених ПЛР-тестувань від початку пандемії – 26 7185.

Коронавірус в Україні

Всього 20986

Хворіють 13270

Одужали 7099

Померли 617

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Нагадаємо, директор Європейського бюро Всесвітньої організації охорони здоров’я Ханс Клюге закликав Європу готуватися до нової хвилі коронавірусу.

Раніше керівник програми із надзвичайних ситуацій у сфері охорони здоров’я ВООЗ Майк Раян висловив припущення, що коронавірус може стати ще одним ендемічним вірусом та назавжди залишиться серед людей.