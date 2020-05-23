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    Економіка та фінанси

    Чи подорожчає проїзд у залізничному і міському транспорті. Міністр інфраструктури дав роз’яснення

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    &laquo;По залізниці за перший квартал було сім млрд грн збитків, спостерігається спад по вантажопотоку і пасажиропотоку&raquo; - Криклій - Чи подорожчає проїзд у залізничному і міському транспорті. Міністр інфраструктури дав роз’яснення
    «По залізниці за перший квартал було сім млрд грн збитків, спостерігається спад по вантажопотоку і пасажиропотоку» - Криклій

    Авіаперевізникам буде дуже неправильно збільшувати вартість перевезення

    Міністр інфраструктури Владислав Криклій сподівається, що вартість проїзду у залізничному та пасажирському автотранспорті не підвищуватиметься. Про це міністр інфраструктури заявив в інтерв’ю DW.

    «По залізничних перевезеннях ми точно не будемо підвищувати квитки, я, власне, розраховую. Міський транспорт, зрозуміло, ціни на квитки не будуть підвищуватися. Я думаю, що і внутрішньообласний, і міський, де маршрутні таксі, вони теж певну ціну заявили, тому вони не будуть збільшувати», – сказав Криклій.

    Він також висловив думку, що авіаперевізникам «буде дуже недолуго і неправильно збільшувати вартість перевезення».

    «Тому що і так людей буде менше. І якщо ми хочемо швидше відновити роботу транспорту, мають бути доступні ціни, щоб психологічний бар’єр і вихід з карантину поетапний можна було швидше подолати», – сказав міністр.

    Він додав, що по залізниці за перший квартал було сім млрд грн збитків, спостерігається спад по вантажопотоку і пасажиропотоку, який фактично зупинився.

    «Що стосується автобусних перевезень, у нас такої єдиної статистики (щодо щомісячних збитків) немає, але зрозуміло, що багато компаній – ми з перевізниками збирались, і вони фактично теж зупинили свою діяльність», – зазначив Криклій.

    Нагадаємо, Криклій готується до будівництва аеропорту в Мукачеві.

    Як повідомлялося, журналісти проєкту «Стоп корупції» виявили схему, за якою міністр інфраструктури Владислав Криклій вже багато років ніби то приховує свої доходи та майно. Як виявилось, посадовець перебуває у цивільному шлюбі з Тетяною Декало. Саме на неї Криклій реєструє елітне житло й дорогі автомобілі.

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