Столичні чиновники запевнили, що жодних платних парковок у дворах не облаштовують

У майбутньому платні стоянки на прибудинкових територіях можуть з'явитися виключно на комунальній землі

У комунальному підприємстві «Київтранспарксервіс» запевняють, що наразі не облаштовують платні парковки у дворах будинків. Про в ефірі Громадського радіо розповів заступник директора КП «Київтранспарксервіс» Євгеній Псьол.

«Київтранспарксервіс» підзвітний і підконтрольний Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА. Наразі жодної інформації стосовно облаштування парковок у дворах ми не отримували. Жодних платних парковок на прибудинкових територіях підприємство не облаштовує», – сказав Псьол.

Він зазначив, що якщо в майбутньому у столиці й організовуватимуть платні стоянки на прибудинкових територіях, то виключно на комунальній землі.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що з початком дії нових тарифів на паркування автомобілів і переходом на повну безготівковість оплати у Києві будуть брати плату за парковку у дворах біля будинків. Платною така стоянка буде з 8:00 до 22:00.

Столична влада оприлюднила карту з паркувальними майданчиками.

Радник заступника голови КМДА Віталій Селік пояснив, що земля в місті – муніципальна, а тому влада має право встановлювати там шлагбауми і брати плату. Виняток – якщо прибудинкова територія оформлена на ОСББ або ЖБК, є акт на право власності. У цьому випадку цей будинок має право самостійно вирішувати, кому давати першочергове право ставити на ній свій автомобіль.

Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

У ніч на 19 липня комунальники виявили пошкодженими 24 інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у центрі Києва. Столична влада підозрює, що це справа рук незаконних паркувальників.



