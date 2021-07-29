  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Столичні чиновники запевнили, що жодних платних парковок у дворах не облаштовують

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Парковка у дворах може стати платною - Столичні чиновники запевнили, що жодних платних парковок у дворах не облаштовують
    Парковка у дворах може стати платною
    Фото з відкритих джерел

    У майбутньому платні стоянки на прибудинкових територіях можуть з'явитися виключно на комунальній землі

    У комунальному підприємстві «Київтранспарксервіс» запевняють, що наразі не облаштовують платні парковки у дворах будинків. Про в ефірі Громадського радіо розповів заступник директора КП «Київтранспарксервіс» Євгеній Псьол.

    «Київтранспарксервіс» підзвітний і підконтрольний Департаменту транспорту та інфраструктури КМДА. Наразі жодної інформації стосовно облаштування парковок у дворах ми не отримували. Жодних платних парковок на прибудинкових територіях підприємство не облаштовує», – сказав Псьол.

    Він зазначив, що якщо в майбутньому у столиці й організовуватимуть платні стоянки на прибудинкових територіях, то виключно на комунальній землі.

    Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що з початком дії нових тарифів на паркування автомобілів і переходом на повну безготівковість оплати у Києві будуть брати плату за парковку у дворах біля будинків. Платною така стоянка буде з 8:00 до 22:00.

    Столична влада оприлюднила карту з паркувальними майданчиками.

    Радник заступника голови КМДА Віталій Селік пояснив, що земля в місті – муніципальна, а тому влада має право встановлювати там шлагбауми і брати плату. Виняток – якщо прибудинкова територія оформлена на ОСББ або ЖБК, є акт на право власності. У цьому випадку цей будинок має право самостійно вирішувати, кому давати першочергове право ставити на ній свій автомобіль.

    Нагадаємо, з 1 липня Київ перейшов на повну безготівковість оплати за паркування. Сплатити можна через додатки «Київ цифровий», «Приват 24» та Eаsy Pay або через сайти easypay.ua, ipay.ua. З усіма способами оплати можна ознайомитися на сайті parking.kyiv.digital.

    На офіційних паркувальних майданчиках столиці розпочато системне встановлення табличок із інформацією щодо тарифів та зручних способів безготівкової оплати паркування. Вони є частиною комплексної програми міста із витіснення з вулиць нелегальних паркувальників.

    У ніч на 19 липня комунальники виявили пошкодженими 24 інформаційні таблички, встановлені на паркувальних майданчиках у центрі Києва. Столична влада підозрює, що це справа рук незаконних паркувальників.


    Теги: Київ автомобіль КМДА парковка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Столичні чиновники запевнили, що жодних платних парковок у дворах не облаштовують