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    У криміналу немає вихідних: у неділю в Києві скоєно більше як 200 злочинів

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    У неділю у Києві сталося 6 грабежів - У криміналу немає вихідних: у неділю в Києві скоєно більше як 200 злочинів
    У неділю у Києві сталося 6 грабежів

    За добу у столиці сталося 145 крадіжок

    За минулу добу, 17 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 234 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

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    Серед них:

    • тяжкі тілесні ушкодження – 2;
    • розбійні напади - 1;
    • грабежі — 6;
    • хуліганства — 7;
    • крадіжки — 145.

    Поліція інформує, що у 56 випадках підозрювані особи встановлені.

    Як повідомлялося, у центрі Києва поліція затримала чоловіка, який вирізав мідні трубки із кондиціонерів.

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