У криміналу немає вихідних: у неділю в Києві скоєно більше як 200 злочинів
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Розсилка
У неділю у Києві сталося 6 грабежів
За добу у столиці сталося 145 крадіжок
За минулу добу, 17 лютого, до органів внутрішніх справ столиці надійшло 234 повідомлення про скоєння злочинів. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.
Серед них:
- тяжкі тілесні ушкодження – 2;
- розбійні напади - 1;
- грабежі — 6;
- хуліганства — 7;
- крадіжки — 145.
Поліція інформує, що у 56 випадках підозрювані особи встановлені.
Як повідомлялося, у центрі Києва поліція затримала чоловіка, який вирізав мідні трубки із кондиціонерів.