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    У центрі Києва затримали чоловіка, який вирізав мідні трубки із кондиціонерів

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    У чоловіка вилучили<span lang="UK">&nbsp;мішок із викраденими трубками</span> - У центрі Києва затримали чоловіка, який вирізав мідні трубки із кондиціонерів
    У чоловіка вилучили мішок із викраденими трубками
    Фото: Нацполіція

    Правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до скоєння аналогічних правопорушень

    До Печерського управління поліції надійшло повідомлення від охоронця закладу харчування на вулиці Хрещатик про те, що невідомі пошкодили блок кондиціонера та викрали мідні трубки. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    При відпрацюванні виклику правоохоронці неподалік від місця скоєння злочину затримали зловмисника. Ним виявився 38-річний безхатченко. У нього вилучили мішок із викраденими трубками. Відомо, що чоловік був не сам, а зі своїм знайомим. Його розшукують.

    Правоохоронці перевіряють причетність фігуранта до скоєння аналогічних правопорушень на території міста Києва. 

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    У центрі Києва затримали чоловіка, який вирізав мідні трубки із кондиціонерів
    У центрі Києва затримали чоловіка, який вирізав мідні трубки із кондиціонерів

    Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання чоловікові міри запобіжного заходу. 

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