Столична влада розповіла, як планує побороти хаотичне паркування у дворах

Хаотичне паркування автівок заважає проїзду як «швидких» та аварійних служб, так і мешканцям самих будинків

Місто наразі не має планів отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців

Столична влада запропонує мешканцям багатоквартирних будинків оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ або ЖБК, щоб мати можливість паркувати автомобілі. Паркування у дворах необхідно упорядкувати для усунення перешкод проїзду аварійних служб. Про це повідомив начальник Інспекції з паркування Дмитро Рахматуллін.

За його словами, Київська міська державна адміністрація у рамках комплексної програми з упорядкування паркування в місті проведе моніторинг прибудинкових територій на предмет належності їх до ОСББ чи ЖБК.

«Мешканці, чия прибудинкова територія не належить ОСББ чи ЖБК, будуть про це проінформовані, – зазначив Дмитро Рахматуллін. – Ми запропонуємо їм протягом певного періоду оформити ділянку біля будинку на баланс ОСББ чи ЖБК».

Посадовець підкреслив, що місто наразі не має планів отримувати кошти за паркування у дворах будинків від мешканців.

«Паркування у дворах необхідно упорядковувати так само, як місто робить це на під’їздах до лікарень чи біля навчальних закладів. Хаотичне розміщення автомобілів, причому не лише мешканців будинку, а й працівників сусідніх офісів, заважає проїзду як «швидких» та аварійних служб, так і мешканцям самих будинків», – зазначив начальник Інспекції з паркування.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що з початком дії нових тарифів на паркування автомобілів і переходом на повну безготівковість оплати у Києві будуть брати плату за парковку у дворах біля будинків. Платною така стоянка буде з 8:00 до 22:00.

Столична влада оприлюднила карту з паркувальними майданчиками.

Радник заступника голови КМДА Віталій Селік пояснив, що земля в місті – муніципальна, а тому влада має право встановлювати там шлагбауми і брати плату. Виняток – якщо прибудинкова територія оформлена на ОСББ або ЖБК, є акт на право власності. У цьому випадку цей будинок має право самостійно вирішувати, кому давати першочергове право ставити на ній свій автомобіль.

У комунальному підприємстві «Київтранспарксервіс» запевняють, що наразі не облаштовують платні парковки у дворах будинків.