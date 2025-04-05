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Удар по Кривому Рогу. Трирічний Тимофійко не вижив

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Удар по Кривому Рогу. Трирічний Тимофійко не вижив
Зранку у Кривому Розі містяни несуть квіти та іграшки на дитячий майданчик, де російська ракета вбила 9 дітей
фото:Свої.Кривий Ріг.

Через російський удар загинули дев'ять дітей

Увечері 4 квітня російські терористи завдали удару по Кривому Рогу ударними дронами. Трирічний хлопчик Тимофій, якого намагалися реанімувати одразу після обстрілу, так і не отямився. Про це повідомляє «Главком» з посиланням місцевий паблік Свої

Як повідомила мама загиблого хлопчика, «у момент вибуху Тимофій з бабусею поверталися додому з майданчика. Мати була вдома, одразу побігла на вулицю до своїх. Там вже було п*кло». 

У момент вибуху Тимофій з бабусею поверталися додому з майданчика
У момент вибуху Тимофій з бабусею поверталися додому з майданчика
фото: Свої. Новини Кривого Рогу
світлина з родинного архіву загиблого Тимофійка
світлина з родинного архіву загиблого Тимофійка
фото: Свої. Новини Кривого Рогу

«Тимофійко був дуже енергійною дитиною, захоплювався космосом та ракетами космічними. Дуже полюбляв збирати божих корівок та різноманітних жуків», – розповіла мати Валерія.

Вчора надвечір у соцмережах поширювали кадри з пораненим Тимофієм, якого одразу намагалися реанімувати, після чого забрали у лікарню.

Сьогодні зранку у Кривому Розі містяни несуть квіти та іграшки на дитячий майданчик, де російська ракета вбила 9 дітей.

О 2:45 ночі голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі завершено аварійно-рятувальні роботи на всіх місцях ворожих атак. Внаслідок ворожого удару загинули 18 осіб, серед яких дев'ять дітей. Поранено понад 60 людей, включно з дітьми.

Зруйновано щонайменше п'ять багатоквартирних будинків, заклади освіти та громадського харчування, понад 30 автомобілів. ​

Як зазначив голова Ради безпеки міста Олександра Вілкула, росіяни використали балістичну ракету «Іскандер-М» з касетним боєприпасом, який вибухнув у повітрі над житловим масивом, що спричинило значні жертви серед цивільних. ​

Нагадаємо, 15-річного хлопця з Кривого Рогу 4 квітня вбила російська ракета. Рідні над тілом сина промовляли: «Киця моя солодка, моє сонечко, моя лапочка». Прощаючись з сином, вони не відходили ні на мить та тримали хлопця за руку.

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Теги: діти Кривий Ріг обстріл смерть російська ракета

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