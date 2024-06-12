Трагедія на Донеччині: під час купання потонув 15-річний підліток

«Дотримуйтеся правил безпеки під час перебування на водоймах», – ДСНС

15-річний підліток втопився під час купання у ставку на Донеччині. Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники зазначають, що вчора, на місцевій водоймі у с. Копані Покровського району, час купання зник 15-річний хлопець. Езнайшли тіло підлітка, вилучили його на берег та передали представникам поліції.

«Вода не пробачає помилок! Дотримуйтеся правил безпеки під час перебування на водоймах і обов’язково говоріть про це зі своїми дітьми», – наголошує ДСНС.

Нагадаємо, з початку літа на водоймах України зафіксували загибель понад трьох десятків дітей. У ДСНС закликали батьків більш відповідально слідкувати за дітьми і не дозволяти їм купатися самостійно.

Також двоє підлітків втопилися в ставку у селі Сутківці Хмельницького району. Ще до прибуття надзвичайників, медики дістали з води тіло хлопчика 2010 року народження та розпочали реанімаційні заходи, які, на жаль, не дали результату.