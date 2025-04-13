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Внаслідок російської атаки по Сумах загинула талановита піаністка

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Внаслідок російської атаки по Сумах загинула талановита піаністка
В Олени Когут залишилася матір, чоловік та сини
фото: Сумська обласна філармонія/Facebook

Олена Когут була солісткою-органісткою обласної філармонії, артисткою оркестру місцевого театру, а також викладала в коледжі

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах 13 квітня загинула музикантка Олена Когут. Жінка була солісткою-органісткою обласної філармонії, артисткою оркестру місцевого театру, а також викладала в коледжі. Як інформує «Главком», про смерть музикантки повідомили її колеги зі Сумського національного театру імені Михайла Щепкіна та обласної філармонії.

«13 квітня 2025 року внаслідок ракетного удару Росії наша театральна родина зазнала болю, який неможливо описати словами.

Олена була надзвичайно світлою людиною, справжньою професіоналкою, чуйною колегою й надійним другом. Її музика, її усмішка, її доброта – назавжди залишаться в нашій пам’яті», – написали в театрі.

Колеги Олени Когут із Сумського фахового коледжу мистецтв і культури імені Бортнянського розповіли, що жінка була талановитою піаністкою, «сповненою енергії та творчих планів».

Колеги музикантки кажуть, що вона була справжнім наставником та підтримкою для своїх студентів, яким допомагала відкрити потенціал та повірити у власні сили.

За словами колег, під час занять піаністка не лише передавала знання, а й учила людяності, доброти та оптимізму.

«Її майстерність, глибоке розуміння музики та неперевершене виконання зачаровували кожного, хто мав щастя її чути», – додали в коледжі.

Олена Когут
Олена Когут
фото: Сумський національний театр ім. М. Щепкіна/Facebook

Крім викладання та професійного заняття музикою, Олена Когут виступала за кордоном, де виконувала гімн України в історичних храмах Європи, аби поширювати рідну культуру.

В Олени Когут залишилася матір, чоловік та сини.

Дату, місце та час прощання колеги Олени Когут обіцяють повідомили згодом.

Під час занять піаністка не лише передавала знання, а й учила людяності, доброти та оптимізму
Під час занять піаністка не лише передавала знання, а й учила людяності, доброти та оптимізму
фото: Сумська обласна філармонія/Facebook

Нагадаємо, 5 квітня на фронті загинула українська художниця, волонтерка та військовослужбовиця Маргарита Половінко.

Раніше на фронті загинув титулований український альпініст, майстер спорту, дійсний член альпклубу «Одеса» Тарас Цушко. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію альпінізму і скелелазіння України.

Три роки тому Тарас Цушко добровольцем пішов захищати Батьківщину. Він був одним із найсильніших альпіністів України, членом збірної команди країни, багаторазовим чемпіоном України та СНД у скельному, технічному та зимовому класах сходжень.

Здійснив ряд найскладніших першопроходжень на стіни піків Ак-су, Слєсова, Одеси, Асана, Бодхани та інші. Багато років працював інструктором альпінізму на навчально-тренувальних зборах у горах Кавказу та Паміро-Алая.

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Теги: Суми музика смерть ракетна атака

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