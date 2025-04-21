Останнє звернення Папи Римського: що понтифік говорив про Україну

Останні слова понтифікат про Україну залишаються нагадуванням про необхідність єдності, співчуття та прагнення до миру

У своєму останньому публічному зверненні, яке прозвучало у Великодньому посланні 20 квітня 2025 року, Папа Римський Франциск закликав до справедливого і тривалого миру для України. Це звернення стало останнім перед його смертю. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Vatican News.

Понтифік висловив глибоку стурбованість війною в Україні, назвавши «спустошеною війною» країною.

У своєму посланні він сказав: «Нехай Воскреслий Христос дарує Україні свій пасхальний дар миру та заохотить усі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру».

Він також закликав до визволення військовополонених і політв’язнів, наголошуючи на важливості гуманності навіть у найважчі часи.

Папа Франциск неодноразово згадував Україну у своїх молитвах і зверненнях, закликаючи до припинення війни та діалогу між сторонами конфлікту. Його останнє послання також торкнулося інших регіонів, охоплених конфліктами, таких як Ізраїль, Палестина, Сирія та Ліван, підкреслюючи глобальну важливість миру.

Перед тим, 23 березня, Папа Римський Франциск у зверненні до вірян поділився деякими думками про Божу терпеливість, а також звернувся із закликом до молитви за встановлення миру в тих країнах, які страждають від війн.

«Ви з великою терпеливістю і витривалістю молитеся за мене: дуже дякую вам за це! Я теж молюся за вас. І разом молімося за припинення воєн і за мир, особливо в багатостраждальній Україні, в Палестині, Ізраїлі, Лівані, М'янмі, Судані, Демократичній Республіці Конго», – звернувся Папа Франциск.

Смерть Папи Франциска стала великою втратою для католицької церкви та світу. Він хворів на двобічну пневмонію. У Ватикані повідомили, що понтифік помер о 7:35 ранку за місцевим часом.