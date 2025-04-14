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Вчителька з мамою загинули, рятуючи поранених: що відомо про усіх жертв атаки РФ на Суми

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Вчителька з мамою загинули, рятуючи поранених: що відомо про усіх жертв атаки РФ на Суми
Олена Когут, Марина Чудеса, Людмила Ващенко, Анжеліка Садовська загинули через російський удар
колаж: glavcom.ua

Росія вбила понад 30 людей у Сумах

Росія вдарила по Сумах 13 квітня. Одна з ракет влучила в будівлю Сумського державного університету, також було пошкоджено громадський транспорт, який проїжджав повз. Внаслідок чого загинули 34 людини, ще 119 отримали поранення. «Главком» розповідає, що відомо про загиблих внаслідок ракетної атаки РФ по Сумах.

Олена Когут

В Олени Когут залишилася матір, чоловік та сини
В Олени Когут залишилася матір, чоловік та сини
фото: Сумський національний театр ім. Щепкіна

Внаслідок російського ракетного удару по Сумах 13 квітня загинула музикантка Олена Когут. Жінка була солісткою-органісткою обласної філармонії, артисткою оркестру місцевого театру, а також викладала в коледжі. Про смерть музикантки повідомили її колеги зі Сумського національного театру імені Михайла Щепкіна та обласної філармонії.

«13 квітня 2025 року внаслідок ракетного удару Росії наша театральна родина зазнала болю, який неможливо описати словами. Від отриманих поранень загинула наша колега, артистка оркестру театру – Олена Когут Олена була надзвичайно світлою людиною, справжньою професіоналкою, чуйною колегою й надійним другом. Її музика, її усмішка, її доброта – назавжди залишаться в нашій памʼяті», – йдеться у повідомленні.

Микола Романенко

Микола Романенко загинув 13 квітня
Микола Романенко загинув 13 квітня
фото: Facebook/Марина Сотникова

Микола Романенко загинув через російську атаку 13 квітня. Він їхав в автобусі в момент удару російської ракети. Про це повідомила сум'янка Марина Сотникова.

«Росіяни забрали життя доброго світлого веселого хорошого дяді Колі Романенко, тітонька Люда в лікарні, прооперували. Вони їхали разом в цьому автобусі», – йдеться у повідомленні.

Родина Мартиненків

Родина Мартиненко загинула через російську атаку
Родина Мартиненко загинула через російську атаку
фото: Старосільський ліцей/Facebook

Росія вбила учня шостого класу Максима Мартиненка та його батьків Наталію та Миколу. Про це повідомляє Старосільський ліцей.

«Колектив учителів, працівників та учнів ліцею глибоко сумує з приводу трагічної загибелі учня 6 класу Максима Мартиненка та його батьків. Наші серця розбиті сьогоднішньою звісткою. Як шкода, що більше ніколи не зустрінемось у стінах рідного ліцею. Царство небесне та вічний спокій», – йдеться у повідомленні.

Учень шостого класу Максим Мартиненко загинув 13 квітня
Учень шостого класу Максим Мартиненко загинув 13 квітня
фото: Старосільський ліцей/Facebook

У мережі зазначають, що Наталії Мартиненко було 49 років. Жінка працювала консультанткою французького бренду косметики та парфумерії. Її чоловік Микола Мартитненко займався монтажем каналізацій та землянами роботами.

Світлана Штепа та Дарія Лобода

Світлана Штепа, Дарія Лобода були студентками
Світлана Штепа, Дарія Лобода були студентками
фото: Студентський ректорат СумДУ/Facebook

Світлана Штепа, Дарія Лобода загинули 13 квітня. Вони були студентками медичного інституту СумДУ. Про це повідомляє студентський ректорат СумДУ.

Людмила Ващенко

Росія вбила Людмилу Ващенко
Росія вбила Людмилу Ващенко
фото: Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції/Facebook

Внаслідок атаки окупантів 13 квітня загинула Людмила Ващенко. Вона була нотаріусом. Про це повідомляє Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

«В органах юстиції Людмила Володимирівна почала працювати з 1996 року, починаючи з посади начальника відділу кадрів, потім – заступником начальника Сумського обласного управління юстиції, начальником відділу реєстрації актів цивільного стану. З грудня 2006 по лютий 2013 – очолювала юстицію Сумської області. На сьогодні ж забезпечувала громадян нотаріальними послугами, працюючи приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу», – йдеться у повідомленні.

Марина Чудеса та її мама

Марина Чудеса намагалася допомогти пораненим
Марина Чудеса намагалася допомогти пораненим
фото: Катя Токар/Facebook

Росія вбила вчительку школи №2 Марину Чудеса та її маму. Жінки намагалися допомогти пораненим після першого удару росіян. Про це написала сум'янка Катерина Токар.

«Сьогодні під час ракетного удару в центр міста Суми, трагічно загинула Марина Олександрівна Чудеса та її мама, коли рятували людей після першого прильоту ракети та загинули після прильоту другої ракети…», – йдеться у повідомленні.

Юлія Єлшанська

У Юлії Єлшанської залишилися діти
У Юлії Єлшанської залишилися діти
фото: Їх убила Росія/Facebook

Росія вбила 30-річну Юлію Єлшанську. У неї залишилося двоє дітей. Про це повідомляє паблік «Їх убила Росія».

Владислав Тарарум

Владислав Тарарум загинув 13 квітня
Владислав Тарарум загинув 13 квітня
фото: Їх убила Росія/Facebook

Владислав Тарарум загинув через атаку окупантів. У чоловіка залишилась дружина з маленьким синочком. Про це повідомляє паблік «Їх убила Росія».

Людмила Гордієнко

Людмила Гордієнко загинула через російський удар
Людмила Гордієнко загинула через російський удар
фото: СНАУ

Людмила Гордієнко загинула 13 квітня. Вона була заступницею начальника відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Сумській області. Про її загибель повідомив Руслан Кравченко, голова ДПС України.

«У Сумах внаслідок російського обстрілу загинула наша колега. Людмила Гордієнко, заступниця начальника відділу перевірок у сфері матеріального виробництва управління податкового аудиту Головного управління ДПС у Сумській області», – йдеться у повідомленні.

Ольга та Віктор Бойко

Ольга та Віктор Бойко загинули через російську атаку
Ольга та Віктор Бойко загинули через російську атаку
фоото: Їх убила Росія/Facebook

Ольга та Віктор Бойко загинули 13 квітня. Під час атаки вони перебували в автобусі. Про це повідомляє паблік «Їх убила Росія».

Раніше пенсіонери працювали в КП«Електроавтотранс».

Анатолій Нелін

Росія вбила Анатолія Неліна. Чоловіку було 73 роки. Про це повідомила донька чоловіка, депутатка міськради Сум сьомого скликання, Ірина Рибальченко.

Анжеліка Садовська

Росія вбила Анжеліку Садовську
Росія вбила Анжеліку Садовську
фото: Svetlana Fatnitskaya/Facebook

Анжеліка Садовська загинула 13 квітня. Про це повідомила сум'янка Світлана Фатницька.

«Сьогодні, під час ворожої атаки по нашому рідному місту Суми, загинула Анжеліка Садовська, світла і життєрадісна людина, дбайлива донька, любляча мати і турботлива жінка. Ми жили на одному районі, ми навчались в паралельних класах, ми знали одна одну з дитинства», – йдеться у повідомленні.

Тетяна Кваша

Тетяна Кваша загинула через атаку РФ
Тетяна Кваша загинула через атаку РФ
фото: КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР/Facebook

Медична сестра амбулаторії №4 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР Тетяна Кваша загинула 13 квітня. Про це повідомляє медичний заклад. 

«Із невимовним сумом сповіщаємо, що через ницу терористичну атаку росіян 13 квітня 2025 року по середмістю Сум загинула наша колега – Тетяна Іванівна Кваша, медична сестра амбулаторії №4 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР. Надзвичайно добру, чуйну, світлу людину, що присвятила своє життя допомозі та служінню людству, вбили нелюди», – йдеться у повідомленні.

Микола Леон

Микола Леон працював водієм
Микола Леон працював водієм
фото: Їх убила Росія/Facebook

Росія вбила Миколу Леона 13 квітня. Він був водієм автобуса, працював у КП «Електроавтотранс».  Про це повідомляє паблік «Їх убила Росія».

Нагадаємо, вчора, в день, коли віряни відзначають Вербну неділю, російська армія атакувала центр Сум. Повідомляється, що у місті пролунали два потужні вибухи. Після цього над містом здійнявся величезний стовп диму. Також удар прийшовся по громадському транспорту.

Згодом президент відреагував на цинічну ворожу атаку.

Також державний секретар США Марко Рубіо від імені Сполучених Штатів висловив «найглибші співчуття» загиблим і постраждалим внаслідок ракетного удару Росії по Сумах у неділю, 13 квітня.  Рубіо написав, що саме через такі удари, як по Сумах, Трамп та його адміністрація витрачають багато зусиль, щоб досягти миру.

До того ж спецпредставник Трампа в Україні Кіт Келлог заявив, що атака росіян по Сумах «переходить будь-яку межу пристойності», повідомляє «Главком» із посиланням на його пост у соцмережі Х. Він додав, що як колишній воєначальник розуміє, що таке цілеспрямовані удари, зазначивши, що це неправильно.

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Теги: Суми війна смерть

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