У Мінкульті назвали, в яку суму обійдуться протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая (відео)

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що загоряння сталось між першим і другим поверхами

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що загоряння сталось між першим і другим поверхами

Відновлювальні та протиаварійні роботи почнуть через місяць

У Міністерстві культури України попередньо оцінили протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая після пожежі у 75 мільйонів гривень. Про це повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко в ефірі 24 каналу. Наразі використовувати костел не можна – існують ризики.

«Попередні висновки щодо того, скільки можуть коштувати протиаварійні роботи – приблизно 75 мільйонів гривень», – сказав глава Мінкульту.

Олександр Ткаченко зазначив, що якщо рухатися за графіком, то безпосередньо відновлювальні та протиаварійні роботи почнуть за місяць. Наразі у відповідному питанні нема серйозних перешкод.

«Нас ніщо не стримує, крім тендерних процедур, розпочати роботи щодо реставрації зовнішнього фасаду вже найближчим часом»,– зазначив Ткаченко.

Нагадаємо, у Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая.

Також, Ткаченко повідомив, що представники бізнесу виявили бажання допомогти реставрувати костел.