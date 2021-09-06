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    У Мінкульті назвали, в яку суму обійдуться протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая (відео)

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    Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що загоряння сталось між першим і другим поверхами - У Мінкульті назвали, в яку суму обійдуться протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая (відео)
    Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що загоряння сталось між першим і другим поверхами
    Фото: 24tv.ua

    Відновлювальні та протиаварійні роботи почнуть через місяць

    У Міністерстві культури України попередньо оцінили протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая після пожежі у 75 мільйонів гривень. Про це повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко в ефірі 24 каналу. Наразі використовувати костел не можна – існують ризики.

    «Попередні висновки щодо того, скільки можуть коштувати протиаварійні роботи – приблизно 75 мільйонів гривень», – сказав глава Мінкульту.

    Олександр Ткаченко зазначив, що якщо рухатися за графіком, то безпосередньо відновлювальні та протиаварійні роботи почнуть за місяць. Наразі у відповідному питанні нема серйозних перешкод.

    «Нас ніщо не стримує, крім тендерних процедур, розпочати роботи щодо реставрації зовнішнього фасаду вже найближчим часом»,– зазначив Ткаченко.

    Нагадаємо, у Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая.

    Також, Ткаченко повідомив, що представники бізнесу виявили бажання допомогти реставрувати костел.

    Читайте також: Пожежа в костелі Святого Миколая – результат дикої халатності держави
    Теги: пожежа Олександр Ткаченко
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    У Мінкульті назвали, в яку суму обійдуться протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая (відео)