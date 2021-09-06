У Мінкульті назвали, в яку суму обійдуться протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая (відео)
Відновлювальні та протиаварійні роботи почнуть через місяць
У Міністерстві культури України попередньо оцінили протиаварійні роботи в костелі Святого Миколая після пожежі у 75 мільйонів гривень. Про це повідомив глава Мінкульту Олександр Ткаченко в ефірі 24 каналу. Наразі використовувати костел не можна – існують ризики.
«Попередні висновки щодо того, скільки можуть коштувати протиаварійні роботи – приблизно 75 мільйонів гривень», – сказав глава Мінкульту.
Олександр Ткаченко зазначив, що якщо рухатися за графіком, то безпосередньо відновлювальні та протиаварійні роботи почнуть за місяць. Наразі у відповідному питанні нема серйозних перешкод.
«Нас ніщо не стримує, крім тендерних процедур, розпочати роботи щодо реставрації зовнішнього фасаду вже найближчим часом»,– зазначив Ткаченко.
Нагадаємо, у Києві ввечері 3 вересня сталася пожежа у костелі Святого Миколая.
Також, Ткаченко повідомив, що представники бізнесу виявили бажання допомогти реставрувати костел.