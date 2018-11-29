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    У парку Кіото чоловік робив «закладки» наркотиків у землі

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    24-річний донеччанин закопував у землю пакетики з білою речовиною - У парку Кіото чоловік робив «закладки» наркотиків у землі
    24-річний донеччанин закопував у землю пакетики з білою речовиною
    Фото: Нацполіція

    За висновками експертів, вилучена у затриманого речовина – це амфетамін

    Влітку у ході відпрацювання оперативної інформації працівники карного розшуку у парку Кіото затримали 24-річного донеччанина, який закопував у землю пакетики з білою речовиною. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила 8 так званих закладок. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Під час документування події правоохоронці виявили у рюкзаку хлопця ще 30 згортків. Виявлене вилучили та направили на експертне дослідження, яке згодом підтвердило, що вилучена речовина – це амфетамін. 

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    У парку Кіото чоловік робив «закладки» наркотиків у землі
    У парку Кіото чоловік робив «закладки» наркотиків у землі
    У парку Кіото чоловік робив «закладки» наркотиків у землі
    У парку Кіото чоловік робив «закладки» наркотиків у землі
    У парку Кіото чоловік робив «закладки» наркотиків у землі

    Слідчим відділом Деснянського управління поліції зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

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