У парку Кіото чоловік робив «закладки» наркотиків у землі



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24-річний донеччанин закопував у землю пакетики з білою речовиною Фото: Нацполіція

За висновками експертів, вилучена у затриманого речовина – це амфетамін

Влітку у ході відпрацювання оперативної інформації працівники карного розшуку у парку Кіото затримали 24-річного донеччанина, який закопував у землю пакетики з білою речовиною. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка виявила 8 так званих закладок. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Під час документування події правоохоронці виявили у рюкзаку хлопця ще 30 згортків. Виявлене вилучили та направили на експертне дослідження, яке згодом підтвердило, що вилучена речовина – це амфетамін.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.