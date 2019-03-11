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    У підземці розповіли, скільки пасажирів досі користуються жетонами

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    <p>Метрополітен випускає брелоки у вигляді жетона</p> - У підземці розповіли, скільки пасажирів досі користуються жетонами

    Метрополітен випускає брелоки у вигляді жетона

    Жетони виводяться з обігу

    Майже 75% пасажирів київської підземки відмовилися від використання жетонів. Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

    У метрополітені нагадали, що цей засіб оплати почали використовувати 25 років тому. 

    «До того протягом 30 років у турнікети вкидали по 5, а потім 15 копійок, а на перехідний період між монетами та жетонами використовували паперові квитки», - розповіли у метрополітені.

    «З можливістю оплати карткою метро зі знижками, безконтактною банківською карткою, проїзними чи е-квитком, жетони виводяться з обігу. Майже 75% пасажирів їх уже не використовують», - інформують у київському метро.

    Метрополітен випускає сувеніри зі своєю символікою, зокрема, брелок «жетон» і магніт «жетон».

    Нагадаємо, столична підземка запустила в роботу банківські термінали у касах станцій. Тепер пасажири зможуть придбати та поповнити картку метро або проїзний квиток без використання готівки. Оскільки жетон виводиться з обігу, через термінали цей засіб оплати не реалізовуватиметься.

    Київським метрополітеном щодня користується 1,5 мільйона пасажирів.

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