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    Увага, розшук! Під Києвом втік злочинець, оголошено план «перехоплення»

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    Арештований уродженець Азербайджану Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Огли втік з-під варти - Увага, розшук! Під Києвом втік злочинець, оголошено план «перехоплення»
    Арештований уродженець Азербайджану Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Огли втік з-під варти
    Фото: Нацполіція

    Через втечу арештованого із суду на дорогах Київщини триває спецоперація

    На дорогах у Київській області з'явилися КПП з автоматниками через небезпечного злочинця, який втік із залу суду. Про це повідомляє поліція та ЗМІ.

    Відзначається, що у Вишгороді та Бучі озброєні правоохоронці перевіряють кожну машину, яка виїжджає з міста.

    «По області введено поліцейську спецоперацію щодо розшуку та затримання зловмисника. Він обманював жінок. Домовлявся з ними, приходив на побачення, а потім грабував жінок. Сьогодні над ним мав бути суд, а йому вдалося втекти із судової зали», – йдеться в повідомленні.

    У відділі комунікації поліції Київської області уточнили, що подія трапилась в Ірпінському міському суді. Так, арештований уродженець Азербайджану Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Огли втік з-під варти.

    Для його пошуку план перехоплення оголосили у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському і Броварському районах області.

    Втікачу на вигляд 40-45 років, був одягнений у білу футболку та чорні штани. Поліція просить повідомити, якщо щось відомо про місцезнаходження чоловіка.

    Як чоловікові вдалося втекти із залу суду – встановлюють співробітники поліції.

    Днями із психлікарні Маріуполя втік терорист, який тримав заручників у банку.

    Теги: Київ суд Київщина поліція злочинець розшук
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    Увага, розшук! Під Києвом втік злочинець, оголошено план «перехоплення»