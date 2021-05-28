Увага, розшук! Під Києвом втік злочинець, оголошено план «перехоплення»

Через втечу арештованого із суду на дорогах Київщини триває спецоперація

На дорогах у Київській області з'явилися КПП з автоматниками через небезпечного злочинця, який втік із залу суду. Про це повідомляє поліція та ЗМІ.

Відзначається, що у Вишгороді та Бучі озброєні правоохоронці перевіряють кожну машину, яка виїжджає з міста.

«По області введено поліцейську спецоперацію щодо розшуку та затримання зловмисника. Він обманював жінок. Домовлявся з ними, приходив на побачення, а потім грабував жінок. Сьогодні над ним мав бути суд, а йому вдалося втекти із судової зали», – йдеться в повідомленні.

У відділі комунікації поліції Київської області уточнили, що подія трапилась в Ірпінському міському суді. Так, арештований уродженець Азербайджану Мамедсой ( Мамедов ) Афрас Куддасар-Огли втік з-під варти.

Для його пошуку план перехоплення оголосили у Бучанському, Фастівському, Білоцерківському, Вишгородському, Обухівському і Броварському районах області.

Втікачу на вигляд 40-45 років, був одягнений у білу футболку та чорні штани. Поліція просить повідомити, якщо щось відомо про місцезнаходження чоловіка.

Як чоловікові вдалося втекти із залу суду – встановлюють співробітники поліції.

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