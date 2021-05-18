У Києві п’ятий день розшукують зниклого безвісти чоловіка з інвалідністю (фото)

Чоловік пішов з дому 13 травня і не повернувся

У Києві правоохоронці розшукують безвісті зниклого Іван Грохольського, 1989 року народження, який із 13 травня не виходить на зв'язок. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

До Деснянського управління поліції із заявою про зникнення 31-річного киянина звернулася його мати. Вона повідомила про те, що 13 травня син пішов із квартири на вулиці Будищанській і до теперішнього часу не повернувся.

Слідчим відділом Деснянського управління поліції відкрито кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство з позначкою безвісти зниклий) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці з’ясували, що чоловік – людина з інвалідністю, має захворювання ДЦП, повільно ходить, при ходьбі шкутильгає з нахилом вперед.

Прикмети зниклого: на вигляд 30 років, зріст близько 180 см, худорлявої статури, волосся коротке темне, карі очі.

Був одягнений: чорна об’ємна куртка з капюшоном, сірий светр, вельветові штани чорного кольору та темно коричневі чоботи.

Розшукується Грохольський Іван Ігорович, 1989 року народження

«Звертаємося до всіх, хто бачив зниклого та може допомогти у встановленні його місця перебування, повідомити правоохоронні органи за номерами 102 або чергової частини Деснянського управління поліції: 044-515–87–83, 067-650-69-22», – просять правоохоронці.