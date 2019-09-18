У Раді завтра можуть розглянути зміни до закону про столицю



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13 вересня група народних депутатів від «Слуги народу» зареєструвала у Раді законопроект №2143 про внесення змін до закону про столицю

Законопроект про столицю сьогодні, 18 вересня, розглядається в профільному комітеті - Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що парламентарі можуть розглянути проект закону про внесення змін до закону України «Про столицю - місто-герой Київ» у четвер, 19 вересня.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За словами Арахамії, законопроект про столицю сьогодні розглядається в профільному комітеті.

«Там багато правок є. А потім, з урахуванням цих правок, він завтра, здається, буде виноситися до зали», - сказав нардеп журналістам у середу в кулуарах парламенту.

Як повідомлялося, група народних депутатів від «Слуги народу» ініціювала законопроект №2143 про внесення змін до закону про столицю. Зареєстрували його 13 вересня.

Документ передбачає проведення 8 грудня місцевих виборів у Києві. Цим законопроектом пропонують законодавчо закріпити функціонування районних рад у Києві, скоротити максимальну кількість депутатів місцевих рад до 84 осіб й уповноважити голову Київської міської адміністрації опротестовувати акти місцевого самоврядування столиці