У серпні кияни зможуть безкоштовно обстежитися на туберкульоз: де і коли
Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку
У серпні кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Графік роботи пересувного флюорографа надали у Департаменті охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.
Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.
Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.
Графік роботи пересувного флюорографа на червень 2019 року
|
Дата проведення
|
Район
|
Місце проведення
|
Адреса
|
01.08.2019
|
Солом’янський
|
Амбулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 2
|
просп. Лобановського, 2
|
02.08.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД «Русанівка»
|
вул. Ентузіастів, 13-А
|
05.08.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
07.08.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
12.08.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
14.08.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
16.08.2019
|
Подільський
|
КМПТД № 1
|
вул. Автозаводська, 68
|
19.08.2019
|
Голосіївський
|
ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»
|
вул. Васильківська, 35
|
21.08.2019
|
Дарницький
|
КМТЛ № 1 з ДВ
|
вул. Харківське шосе, 121/3
|
29.08.2019
|
Дніпровський
|
Амбулаторія КНП ЦПМСД № 2
|
просп. Миру, 19/18
|
30.08.2019
|
Подільський
|
КМПТД № 1
|
вул. Автозаводська, 68