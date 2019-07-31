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    У серпні кияни зможуть безкоштовно обстежитися на туберкульоз: де і коли

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    Пересувний цифровий флюорограф працює на вулицях Києва - У серпні кияни зможуть безкоштовно обстежитися на туберкульоз: де і коли
    Пересувний цифровий флюорограф працює на вулицях Києва

    Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку

    У серпні кияни традиційно зможуть безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Графік роботи пересувного флюорографа надали у Департаменті охорони здоров’я Київської міської держадміністрації.

    Пересувний цифровий флюорограф працюватиме із 10:00 до 17:00 (технічна перерва із 13:30 до 14:00). Після обстеження усі охочі зможуть отримати довідку з результатами обстеження та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра.

    Нагадаємо, що туберкульоз є виліковним у разі вчасної діагностики та дотримання процедури лікування. Тому своєчасне виявлення хвороби – це один із основних критеріїв успішного лікування та попередження розповсюдження цієї небезпечної хвороби. Під час обстеження у разі виявлення патології та у разі необхідності лікарі відправляють пацієнтів на дообстеження до профільних медзакладів столиці.

    Графік роботи пересувного флюорографа на червень 2019 року

    Дата проведення

    Район

    Місце проведення

    Адреса

    01.08.2019

    Солом’янський

    Амбулаторія № 4 КНП ЦПМСД № 2

    просп. Лобановського, 2

    02.08.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД «Русанівка»

    вул. Ентузіастів, 13-А

    05.08.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    07.08.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    12.08.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    14.08.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    16.08.2019

    Подільський

    КМПТД № 1

    вул. Автозаводська, 68

    19.08.2019

    Голосіївський

    ТМО «ФТИЗІАТРІЯ»

    вул. Васильківська, 35

    21.08.2019

    Дарницький

    КМТЛ № 1 з ДВ

    вул. Харківське шосе, 121/3

    29.08.2019

    Дніпровський

    Амбулаторія КНП ЦПМСД № 2

    просп. Миру, 19/18

    30.08.2019

    Подільський

    КМПТД № 1

    вул. Автозаводська, 68
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