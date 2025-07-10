У Шевченківському районі внаслідок обстрілу пошкоджено один з торгових центрів (фото)

Масштаби пошкоджень, які можна побачити на фото та відео, свідчать про силу ворожого удару, що припав на мирний об'єкт інфраструктури

У ніч на 10 липня столиця України знову зазнала масованих російських ударів, які призвели до загибелі мирних мешканців та значних руйнувань інфраструктури

Нічна атака російських військ на столицю України пошкодила торгово-розважальний центр «Квадрат» у Шевченківському районі столиці. З фасаду будівлі злетіли літери назви ТРЦ, а навколо все всипане битим склом та уламками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Потрощені вітрини торгово-розважального центру у Шевченківському районі фото: Київ24

Масштаби пошкоджень, які можна побачити на фото та відео, свідчать про силу ворожого удару, що припав на мирний об'єкт інфраструктури. На місці працюють екстрені служби, які оцінюють завдану шкоду та ліквідовують наслідки обстрілу.

Факт значних руйнувань торговельного центру вкотре підкреслює злочинний характер дій агресора, який цілеспрямовано атакує цивільні об'єкти.

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Нагадаємо, у ніч на 10 липня столиця України знову зазнала масованих російських ударів, які призвели до загибелі мирних мешканців та значних руйнувань інфраструктури. Внаслідок нічних обстрілів загинули дві жінки у Подільському районі: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену.