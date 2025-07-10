Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Шевченківському районі внаслідок обстрілу пошкоджено один з торгових центрів (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Шевченківському районі внаслідок обстрілу пошкоджено один з торгових центрів (фото)
Масштаби пошкоджень, які можна побачити на фото та відео, свідчать про силу ворожого удару, що припав на мирний об'єкт інфраструктури
фото: Київ24/Telegram

У ніч на 10 липня столиця України знову зазнала масованих російських ударів, які призвели до загибелі мирних мешканців та значних руйнувань інфраструктури

Нічна атака російських військ на столицю України пошкодила торгово-розважальний центр «Квадрат» у Шевченківському районі столиці. З фасаду будівлі злетіли літери назви ТРЦ, а навколо все всипане битим склом та уламками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

Потрощені вітрини торгово-розважального центру у Шевченківському районі
Потрощені вітрини торгово-розважального центру у Шевченківському районі
фото: Київ24

Масштаби пошкоджень, які можна  побачити на фото та відео, свідчать про силу ворожого удару, що припав на мирний об'єкт інфраструктури. На місці працюють екстрені служби, які оцінюють завдану шкоду та ліквідовують наслідки обстрілу.

Факт значних руйнувань торговельного центру вкотре підкреслює злочинний характер дій агресора, який цілеспрямовано атакує цивільні об'єкти.

Підписуйтеся на Telegram «Главкома»

Нагадаємо, у ніч на 10 липня столиця України знову зазнала масованих російських ударів, які призвели до загибелі мирних мешканців та значних руйнувань інфраструктури. Внаслідок нічних обстрілів загинули дві жінки у Подільському районі: 68-річна мешканка столиці та 22-річна капрал поліції, співробітниця поліції метрополітену. 

Читайте також:

Теги: ракетна атака обстріл Київ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський удар пошкодив Софійський собор XI століття
«Сучасні варвари з Росії». Рада церков відреагувала на пошкодження Софійського собору
10 червня, 20:17
Частково зруйнований будинок у столиці
Ракетний удар по Києву забрав життя двох братів
18 червня, 23:50
Кількість жертв серед цивільного населення збільшилася на 37%
ООН: війна в Україні стає смертоноснішою для цивільних
30 червня, 18:16
Ткаченко: Російські удари знову влучають не у військові цілі, а «в життя звичайних людей»
У Києві від російської атаки загинула 72-річна жінка
10 червня, 13:51
31-річний Дмитро Ісаєнко загинув під завалами будинку у Києві
Безугла втрапила у скандал через допис про загиблого під час обстрілу студента
18 червня, 14:38
40-річний мешканець Київщини раніше вже мав проблеми із законом
Чоловік, який вкрав окуляри у військового, проведе за ґратами п’ять років
19 червня, 10:53
У суботу прибдати фермерські продукти можна буде у восьми районах столиці
У Києві на вихідних 28-29 червня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
28 червня, 07:01
Дорожники ремонтуватимуть ділянку покриття від проспекту Повітряних Сил до вулиці Солом’янської
Рух транспорту Солом’янською площею частково обмежено до кінця літа (схема)
7 липня, 11:50
Рамки-розпилювачі води цього року планується встановити на 31 локації
Де кияни та гості столиці можуть освіжитися в спеку. Адреси рамок-розпилювачів води
Вчора, 12:33

Новини

У Голосіївському районі з вогнепальної зброї вбито чоловіка (фото)
У Голосіївському районі з вогнепальної зброї вбито чоловіка (фото)
Нічна атака на Київщину: є поранений та масштабні руйнування у шести районах
Нічна атака на Київщину: є поранений та масштабні руйнування у шести районах
Внаслідок масованої повітряної атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу» (фото)
Внаслідок масованої повітряної атаки на Київ пошкоджено офіс «5 каналу» (фото)
У Шевченківському районі внаслідок обстрілу пошкоджено один з торгових центрів (фото)
У Шевченківському районі внаслідок обстрілу пошкоджено один з торгових центрів (фото)
У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу 10 липня (адреси)
У двох районах Києва розгорнуто штаби для допомоги постраждалим від обстрілу 10 липня (адреси)
Загинула 22-річна поліціянтка. Що відомо про жертв нічного удару по Києву
Загинула 22-річна поліціянтка. Що відомо про жертв нічного удару по Києву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
261K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 липня: ситуація на фронті
103K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 липня 2025
22K
На Закарпатті група чоловіків вигадала цікавий спосіб, як переплисти Тису
18K
В Україні масштабна повітряна тривога через атаку «шахедів»
15K
Тривога у Києві тривала 20 хвилин
11K
Прогноз магнітних бур на 10-12 липня: якою буде сонячна активність

Новини

Тривога у Києві тривала 20 хвилин
Сьогодні, 06:27
10 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
На Буковині підприємець продав техніку з ЄС на мільйони та «забув» про податки
Вчора, 11:12
9 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:07
«Укрзалізниця» показала перший безбар’єрний вагон для пасажирів на кріслі колісному
8 липня, 16:49
8 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8 липня, 00:05

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua